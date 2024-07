MAZATLÁN._ Fue el 12 de julio del 2020, en la colonia 12 de Mayo, el reloj marcaba las 2:30 horas cuando siete hombres armados se llevaron a Ismael Alejandro, desde entonces han pasado cuatro años, pero para su familia aunque el tiempo ha transcurrido nunca han perdido la esperanza de volver a verlo con vida, contó su hermana Alejandra Martínez Carrizalez, líder y fundadora del colectivo de rastreadores Por las Voces Sin Justicia, junto a su madre Maricela Carrizalez.

“Vivimos con la esperanza de encontrarlo vivo, es a lo único que toda mi familia se ha aferrado, lo único que nos ha mantenido de pie, pero día con día, pedimos encontrarlo de la forma que sea y no nos gustaría considerar, si fuera el caso, localizarlo en un Semefo, pero siempre hemos estado buscándolo de todas las formas posibles”, mencionó.

“Estos 4 años han sido muy difíciles para toda mi familia, ya que hemos vivido con la incertidumbre de no saber en dónde está, con la desesperación de no encontrarlo, pero sobre todo con la desesperación de ver que las autoridades no hacen absolutamente nada”, acusó.

Alejandra recordó como el día que se llevaron a su hermano, él conducía Honda Civic rojo, que manejó con rumbo al fraccionamiento Real del Valle, lugar donde rastrearon su teléfono usando el GPS, datos que han sido sus pistas en esta búsqueda incansable, que en el camino motivó a crear el colectivo que las acompaña en sus búsquedas.