Mazatlán
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Concierto

Vivirá ‘Mazatlán, la fiesta del Mundial’ en Olas Altas

En el marco del Mundial de Futbol 2026, el sábado 13 de junio se realizará en el puerto un concierto con el grupo Guayanaa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/06/2026 20:47
01/06/2026 20:47

MAZATLÁN._ En el marco del Mundial de Futbol 2026, del que México es sede, el sábado 13 de junio se realizará en el puerto de Mazatlán un concierto con el grupo Guayanaa.

A través de un comunicado, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, dio a conocer que el evento “Mazatlán, la fiesta del Mundial” se llevará a cabo en Olas Altas, a partir de las 16:00 horas.

De acuerdo con el programa, tras la inauguración, la gran fiesta inicia con una hora de DJ y a las 17:30 habrá la Presentación Cultural Juego de Ulama.

A las 18:00 horas dará inicio el Concierto de Lander Z, para concluir con el gran Concierto de Guaynaa. El Evento se prevé concluya a las 23:00 horas.

Sosa Osuna resaltó que se trata de una experiencia que conectará al mundo con la energía, la alegría y la hospitalidad sinaloense.

Este evento, impulsado por la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, incluirá música, cultura, gastronomía, activaciones, experiencias inmersivas y una agenda que convertirá a Mazatlán en punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

“Será un espacio para convivir, para celebrar y para proyectar lo mejor de Sinaloa ante los ojos del mundo; porque hoy, el turismo también se construye a partir de emociones compartidas, de experiencias memorables y de eventos que generan comunidad. Y en Sinaloa lo tenemos claro: queremos que quienes nos visiten no solo vengan, sino que quieran regresar”, dijo.

También agradeció a la Presidenta municipal Estrella Palacios por las facilidades y apoyo otorgado para la realización del “Mazatlán, la Fiesta del Mundial”.

Cabe mencionar que el evento se realizaría originalmente en el Parque de las Ciudades Hermanas, pero fue cambiado debido a que ese espacio se encuentra en remodelación.

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