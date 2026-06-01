Vivirá ‘Mazatlán, la fiesta del Mundial’ en Olas Altas

MAZATLÁN._ En el marco del Mundial de Futbol 2026, del que México es sede, el sábado 13 de junio se realizará en el puerto de Mazatlán un concierto con el grupo Guayanaa.

A través de un comunicado, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, dio a conocer que el evento “Mazatlán, la fiesta del Mundial” se llevará a cabo en Olas Altas, a partir de las 16:00 horas.

De acuerdo con el programa, tras la inauguración, la gran fiesta inicia con una hora de DJ y a las 17:30 habrá la Presentación Cultural Juego de Ulama.

A las 18:00 horas dará inicio el Concierto de Lander Z, para concluir con el gran Concierto de Guaynaa. El Evento se prevé concluya a las 23:00 horas.

Sosa Osuna resaltó que se trata de una experiencia que conectará al mundo con la energía, la alegría y la hospitalidad sinaloense.

Este evento, impulsado por la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, incluirá música, cultura, gastronomía, activaciones, experiencias inmersivas y una agenda que convertirá a Mazatlán en punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

“Será un espacio para convivir, para celebrar y para proyectar lo mejor de Sinaloa ante los ojos del mundo; porque hoy, el turismo también se construye a partir de emociones compartidas, de experiencias memorables y de eventos que generan comunidad. Y en Sinaloa lo tenemos claro: queremos que quienes nos visiten no solo vengan, sino que quieran regresar”, dijo.

También agradeció a la Presidenta municipal Estrella Palacios por las facilidades y apoyo otorgado para la realización del “Mazatlán, la Fiesta del Mundial”.

Cabe mencionar que el evento se realizaría originalmente en el Parque de las Ciudades Hermanas, pero fue cambiado debido a que ese espacio se encuentra en remodelación.