$!Vivirá Mazatlán un mes de orgullo con cultura, espectáculos y activismo LGBT+

Con un llamado al respeto e igualdad, así como fortalecer la visibilidad, inclusión y la defensa de los derechos de la diversidad sexual, se anunció de manera oficial la celebración de la 17 Marcha del Orgullo LGBT+ en Mazatlán, que se celebrará el 20 de junio sobre el Malecón.
Organizado por el colectivo Sinaloa Diverso y bajo el lema “La diversidad con orgullo y dignidad son nuestra fuerza”, se anunció una edición más de este evento, el cual busca mantener el enfoque social del movimiento, al mismo tiempo que se proyectará a Mazatlán como un destino turístico moderno, incluyente y amigable con la comunidad LGBT+.
Así lo expresó Tulio Martínez, presidente de la asociación Sinaloa Diverso y Maz Orgullo, quien destacó que esta marcha representa un espacio de visibilidad, dignidad y acompañamiento para quienes forman parte de esta comunidad, así como para familias y personas que atraviesan procesos de aceptación y reconocimiento.
“Con este lema queremos que la diversidad, que engloba a todas las personas, y la dignidad sean nuestra fuerza para seguir luchando dentro de este movimiento, siempre orgullosos de quienes somos”, comentó.
Como parte de este evento, se presentó oficialmente a la creadora de contenido digital e influencer, Karina Torres como la Reina de la Marcha ‘Maz Orgullo 2026’, sumándose como una de las principales figuras de esta edición para promover el mensaje del orgullo, respeto y dignidad.
Asimismo, los organizadores adelantaron que el desfile contará con carros alegóricos, comparsas, una bandera de la comunidad LGBT+ de más de 30 metros y la participación de miles de asistentes locales y visitantes de otros estados del País.
Además, Tulio Martínez destacó que el Pride de Mazatlán se ha consolidado como una de las marchas más importantes del norte del País, con una asistencia estimada de 50 mil personas durante su más reciente edición, cifra que se espera superar este año ante el creciente interés turístico y la presencia de invitados especiales.
Esta edición de la marcha se llevará a cabo con salida en la Glorieta Sánchez Taboada en punto de las 17:00 horas, avanzando a lo largo del paseo costero y culminar en el monumento a la Perla del Pacífico, ubicada en el cruce entre Avenida del Mar y Avenida Rafael Buelna.
Con agenda cultural rumbo al Pride
Además de la marcha, se anunció la realización de la Semana Cultural Maz Orgullo, programada del 17 al 19 de junio en punto de las 19:00 horas, donde la sede aún se encuentra por definir entre la Casa Haas y la Casa del Marino.
En estos espacios, se estarán realizando conversatorios y actividades enfocadas a la educación, salud y diálogo intergeneracional.
Entre las actividades que se estarán desarrollando se encuentra el conversatorio “De la vieja escuela a las nuevas identidades”, donde se abordará un diálogo abierto entre los asistentes sobre la evolución del movimiento LGBT+, con la intención de crear vínculos entre los pioneros de la diversidad y las nuevas juventudes.
Además, se contará con el conversatorio “Salud, estigma y superación: el panorama del VIH en México”, donde participarán el periodista y activista Jonathan Azkabah, y el doctor Rosendo de CAPASIT.
Finalmente, se tendrá la conferencia “Voces de resiliencia: de la discriminación al éxito”, a cargo del influencer originario de la Ciudad de México, Pedroluiz.
En este sentido, los organizadores señalaron que esta agenda cultural tiene como objetivo el abrir espacios de reflexión y aprendizaje tanto para integrantes de la comunidad LGBT+ como para la ciudadanía en general.
Eventos de recaudación y espectáculo
Como parte de las actividades previas rumbo al Pride, también se estarán llevando a cabo eventos de recaudación de fondos para apoyar con la logística, así como la producción y desarrollo de la marcha.
Entre estas actividades se encuentra el espectáculo “Entre Comadres”, un show de transformismo y arte drag que se llevará a cabo el 29 de mayo en punto de las 19:00 horas, donde lo recaudado será destinado directamente a la organización del evento principal.
Además, el 30 de mayo se celebrará el certamen “Miss Orgullo”, enfocado en reconocer el talento y la belleza de la comunidad drag y trans.
Dentro de la cartelera del Pride en Mazatlán, destaca la presentación del musical “Mentridrag’s, espectáculo inspirado de ‘Mentiras, el Musical”, con una adaptación al arte drag, el cual se presentará el 19 de junio a las 20:00 horas en el Centro de Usos Múltiples.
De esta forma, el comité organizador reiteró la invitación abierta a toda la ciudadanía, familias, aliados, turistas y residentes para sumarse a esta celebración, que lo que busca es promover el respeto, la igualdad y visibilidad en el puerto y el resto de la entidad.