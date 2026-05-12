$!Vivirá Mazatlán un mes de orgullo con cultura, espectáculos y activismo LGBT+

Con un llamado al respeto e igualdad, así como fortalecer la visibilidad, inclusión y la defensa de los derechos de la diversidad sexual, se anunció de manera oficial la celebración de la 17 Marcha del Orgullo LGBT+ en Mazatlán, que se celebrará el 20 de junio sobre el Malecón.

Organizado por el colectivo Sinaloa Diverso y bajo el lema “La diversidad con orgullo y dignidad son nuestra fuerza”, se anunció una edición más de este evento, el cual busca mantener el enfoque social del movimiento, al mismo tiempo que se proyectará a Mazatlán como un destino turístico moderno, incluyente y amigable con la comunidad LGBT+.

Así lo expresó Tulio Martínez, presidente de la asociación Sinaloa Diverso y Maz Orgullo, quien destacó que esta marcha representa un espacio de visibilidad, dignidad y acompañamiento para quienes forman parte de esta comunidad, así como para familias y personas que atraviesan procesos de aceptación y reconocimiento.

“Con este lema queremos que la diversidad, que engloba a todas las personas, y la dignidad sean nuestra fuerza para seguir luchando dentro de este movimiento, siempre orgullosos de quienes somos”, comentó.

Como parte de este evento, se presentó oficialmente a la creadora de contenido digital e influencer, Karina Torres como la Reina de la Marcha ‘Maz Orgullo 2026’, sumándose como una de las principales figuras de esta edición para promover el mensaje del orgullo, respeto y dignidad.

Asimismo, los organizadores adelantaron que el desfile contará con carros alegóricos, comparsas, una bandera de la comunidad LGBT+ de más de 30 metros y la participación de miles de asistentes locales y visitantes de otros estados del País.

Además, Tulio Martínez destacó que el Pride de Mazatlán se ha consolidado como una de las marchas más importantes del norte del País, con una asistencia estimada de 50 mil personas durante su más reciente edición, cifra que se espera superar este año ante el creciente interés turístico y la presencia de invitados especiales.