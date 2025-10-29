$!Vivirá Mazatlán una ‘Noche de Esperanza’ con la tradicional Callejoneada del Día de Muertos

En la que promete ser una velada llena de color, arte, música y tradición, se presentó de manera oficial la edición 2025 de la tradicional Callejoneada de Día de Muertos, que este año llevará por nombre “Noche de Esperanza”. Este evento, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre y que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la agenda cultural mazatleca, busca rendir homenaje a las tradiciones mexicanas, al mismo tiempo de enviar un mensaje de paz, unión y esperanza a las familias locales y visitantes que se darán cita en el corazón del Centro Histórico. Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien expresó su entusiasmo por esta celebración, reconociendo el trabajo de todas las instituciones y personas involucradas en su organización.





“Vamos a tener una callejoneada muy distinta a otros años, con mucha música, baile y espectaculares catrinas, con una diversidad de colores, arte y cultura homenajeando lo que nos representa como mexicanos”, comentó. “Se llama Noche de Esperanza porque justamente queremos dar un mensaje de paz, de esperanza para toda nuestra gente de aquí de Mazatlán. Será un evento totalmente familiar y los vamos a estar esperando con grandes sorpresas”, añadió. La Callejoneada de Día de Muertos arrancará en punto de las 20:00 horas y contará con música en vivo, comparsas, danzas folclóricas, altares de muertos y catrinas, que llenarán de colores las calles del Centro Histórico. Entre las novedades para esta edición, se confirmó la instalación de 14 altares de muertos a lo largo del trayecto, elaborados por instituciones educativas, artistas y colectivos culturales, cada uno dedicado a figuras representativas de la comunidad. Durante este día también se llevarán a cabo actividades culturales en el Teatro Ángela Peralta, donde se llevará a cabo un recorrido con la participación de cientos de artistas locales y grupos de danza.





