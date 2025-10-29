$!Vivirá Mazatlán una ‘Noche de Esperanza’ con la tradicional Callejoneada del Día de Muertos

En la que promete ser una velada llena de color, arte, música y tradición, se presentó de manera oficial la edición 2025 de la tradicional Callejoneada de Día de Muertos, que este año llevará por nombre “Noche de Esperanza”.
Este evento, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre y que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la agenda cultural mazatleca, busca rendir homenaje a las tradiciones mexicanas, al mismo tiempo de enviar un mensaje de paz, unión y esperanza a las familias locales y visitantes que se darán cita en el corazón del Centro Histórico.
Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien expresó su entusiasmo por esta celebración, reconociendo el trabajo de todas las instituciones y personas involucradas en su organización.
“Vamos a tener una callejoneada muy distinta a otros años, con mucha música, baile y espectaculares catrinas, con una diversidad de colores, arte y cultura homenajeando lo que nos representa como mexicanos”, comentó.
“Se llama Noche de Esperanza porque justamente queremos dar un mensaje de paz, de esperanza para toda nuestra gente de aquí de Mazatlán. Será un evento totalmente familiar y los vamos a estar esperando con grandes sorpresas”, añadió.
La Callejoneada de Día de Muertos arrancará en punto de las 20:00 horas y contará con música en vivo, comparsas, danzas folclóricas, altares de muertos y catrinas, que llenarán de colores las calles del Centro Histórico.
Entre las novedades para esta edición, se confirmó la instalación de 14 altares de muertos a lo largo del trayecto, elaborados por instituciones educativas, artistas y colectivos culturales, cada uno dedicado a figuras representativas de la comunidad.
Durante este día también se llevarán a cabo actividades culturales en el Teatro Ángela Peralta, donde se llevará a cabo un recorrido con la participación de cientos de artistas locales y grupos de danza.
En lo que respecta al tema de seguridad, Palacios Domínguez expresó que durante este evento se estará implementando un operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes, involucrando a los tres niveles de gobierno.
“Tenemos un operativo especial de seguridad para este fin de semana, estamos reforzando la seguridad gracias a nuestro gobernador y nuestra Presidenta, por lo que se cuenta con los operativos reforzados”, comentó.
El operativo contará con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal.
En lo que respecta a la asistencia y derrama económica que se espera en este evento, la Alcaldesa señaló que al coincidir este evento con el inicio de temporada invernal turística, se espera una buena asistencia para este evento.
“Ya empezaron a llegar los vuelos canadienses este fin de semana, es la temporada invernal y también nuestra temporada cultural. Estamos proyectando una ocupación arriba del 80 por ciento y estoy segura de que lo vamos a lograr, pues es un fin de semana largo”, comentó.
Además, destacó que en paralelo se tienen contempladas algunas actividades deportivas, eventos musicales, artísticos y culturales, que sumarán visitantes en el puerto durante los próximos días.
Finalmente, Palacios Domínguez reiteró la invitación a todas las familias mazatlecas, así como a visitantes nacionales y extranjeros a participar en esta gran fiesta cultural, la cual reúne historia, arte y tradición.