$!Voluntarios se suman a MazConCiencia en jornada de limpieza de la escollera del Faro

MAZATLÁN._ Con el compromiso de mantener libres de basura los espacios naturales, el colectivo MazConCiencia realizó este sábado una nueva jornada de limpieza en la escollera del Faro de Mazatlán, ante los problemas de contaminación en la zona. Comandado por Sofía Trejo Lemus y María Esther Juárez Nelson, un grupo de más de 20 voluntarios acudió a esta área del Cerro del Crestón en busca de librarla de residuos como botellas de vidrio, envases plásticos y demás desechos que la gente bota al momento de visitarla.

Durante la actividad, los ambientalistas reunieron varios sacos llenos de basura, entre la que predominaron envolturas de alimentos chatarra, contenedores de poliestireno y anillas de latas, las cuales pueden hacer daño con su filo a las especies animales que habitan alrededor de la escollera.





“La verdad que muy deprimente; no le puedo llamar de manera diferente porque es mucha la tristeza que da el ver cómo los ciudadanos no somos conscientes que contaminar nuestros recursos naturales, que son nuestro activo más importante como centro turístico, nos afecta a todos los mazatlecos”, declaró Sofía Trejo Lemus, líder de MazConCiencia. “El año pasado hicimos cinco limpiezas aquí y la misma basura que hoy recogimos es la misma que se recoge cada que venimos. Nos preocupa mucho ver cómo se está dejando este lugar tan bonito y tan visitado, pues cuando llegamos no podíamos pasar de tantos carros que había; entonces, duele ver que se descuide tanto”. Por su parte, María Esther Juárez Nelson señaló que quienes acuden a la escollera deberían tener la obligación de hacerse responsables de la basura que dejan regada, ya que incluso durante la mañana de este sábado se pudo observar cómo algunas personas van al sitio a tomar alcohol y no respetan los botes de basura en el área.





“Es importante saber apreciar estos espacios que son una joya, que son tan bonitos, y bueno, tan es así que hay mucha gente que precisamente por eso viene. Entonces, hay que respetar estos espacios que nos quedan, que son oxígeno para toda la humanidad; y pues invitar a la gente que viene, que por favor que sean más conscientes, que traigan una bolsa de basura y que cuiden los pocos espacios que nos quedan libres”, expresó. “Nosotros aquí habíamos instalado ocho botes de basura, que fue una actividad muy bonita en la que se involucró a varios voluntarios de MazConCiencia. Hicimos frases y se rotularon los botes, sin embargo, ahorita vemos que nada más quedan dos; entonces, en caso de que la gente diga que no hay botes de basura, pues ya no están”. Se planteó además la posibilidad de ver con las autoridades para que se puedan colocar letreros de no tirar basura, así como más botes para insertar desechos, sin olvidar más vigilancia para que los infractores la piensen al momento de botar sus desperdicios al ecosistema del Cerro del Crestón.