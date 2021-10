$!‘Volver a ver es volver a vivir’, dicen adultos mayores sobre cirugías de cataratas

“Se está ahorrando yo creo por ahí el 85, 90 por ciento de lo que realmente vale la cirugía, porque solo se hace un pago simbólico que es como la cuota de recuperación, pero la cirugía realmente no tiene ningún costo ”, informó.

“Literalmente la mayoría de los pacientes vuelven a ver, hay quienes tienen una catarata total en donde el paciente ya no mira casi, en la medicina le llamamos un movimiento de mano o nada más perciben luz, algunos alcanzan a ver la primera letra de la cartilla que todos conocemos, pero ya después de la cirugía el paciente recupera la visión casi al 100 por ciento”, dijo.

María González Espinoza fue una de las beneficiarias del programa, ella tiene 78 años y su visión del ojo derecho se vio afectada.

“Yo salgo a caminar a las 6:15 de la mañana y en veces no hay bien luz, entonces yo ya no veía bien dónde podía poner los pies, me andaba yo tropezando y yo creo que esto va a ser de mucho beneficio”.

“Tengo amistades que las han operado y ellos dicen que todo ha salido bien y vuelven a ver, así que estoy muy animada”, manifestó la beneficiaria del programa al salir de cirugía.