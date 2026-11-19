Tras las solicitudes de vecinos de Real del Valle, Hacienda del Seminario, Puerta del Sol e Infonavit Playas, se anunció el regreso de la ruta de camiones urbanos “Infonavit Playas”, la cual estará operando a partir del lunes 23 de noviembre a cargo de la agrupación Águilas del Pacífico.

Juan Zataráin Velarde, presidente de la organización, anunció que la ruta contará con un nuevo trayecto, operando de 5:30 a 21:30 horas, con un total de 20 unidades circulando para cubrir el recorrido, cinco de ellas con aire acondicionado.

“Nos dimos a la tarea para convencer a nuestros socios de que pusiéramos a trabajar una vez más la ruta del Infonavit Playas, porque también estamos pasando por una situación difícil”, comentó.

Zataráin Velarde expresó que la reactivación de la ruta responde a las solicitudes de vecinos de distintas zonas del puerto, quienes habían insistido en recuperar este servicio.

En este sentido, detalló que antes de la suspensión de la ruta, se vendían entre 100 y 120 boletos en todo el día, por lo que ante la petición de los usuarios, se tomó la decisión de retomar el servicio, acordando con la Alianza de Camiones Urbanos modificar una parte del trayecto.

“Ustedes se han dado cuenta que los insumos, sobre todo el diésel, pues está demasiado caro. Entonces, traer una ruta que no es rentable, pues no es fácil sostenerla”, declaró.

En lo que respecta a la tura, se informó que los camiones saldrán de desde la Avenida de las Torres, en la parte alta de Real del Valle, continuando su trayecto hacia Hacienda del Seminario, para seguir sobre la glorieta conocida como “Los Cántaros”, donde se incorporarán a la Avenida Pérez Escobosa.

Al llegar al puente, los camiones tomarán la lateral para incorporarse a la Carretera Internacional México 15, donde la ruta atenderá las dos paradas de la plaza comercial ubicada en el sector, una sobre Pérez Escobosa y otra por el lado de la Carretera Internacional.

Las unidades continuarán por la Carretera Internacional México 15 y entrarán a Infonavit Playas, como lo hacían antes de que se suspendiera el servicio, siendo dentro del asentamiento donde pasarán por la Avenida del Delfín y tomarán la Avenida de las Torres hasta llegar a Rafael Buelna.

Al llegar a Rafael Buelna, los camiones darán vuelta a la izquierda en dirección al ICO y se incorporarán a Ejército Mexicano, teniendo un importante ajuste, pues ahora se dejará de pasar por las colonias Sánchez Celis y López Mateos, sectores que formaban parte del recorrido anterior.

Las unidades seguirán por Ejército Mexicano hasta Gutiérrez Nájera, donde se incorporarán hasta llegar a la altura del Seguro Social, para retomar su trayecto habitual hacia la terminal del ferry, en Playa Sur.

Con estas modificaciones, Zataráin Velarde señaló que se podrá conectar con puntos importantes de ascenso y descenso de estudiantes, como en el Instituto Cultural de Occidente, el Colegio Remington, así como la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El retorno se dará desde la terminal del ferry, donde los camiones circularán por la Avenida Emilio Barragán, frente a la zona de atraque de cruceros, por lo que, de acuerdo con el dirigente, será la única ruta urbana que dará servicio en ese tramo.

Después tomarán la Avenida Miguel Alemán y entrarán al Centro por la Calle Benito Juárez, y al llegar al Mercado José María Pino Suárez, darán vuelta por Melchor Ocampo y seguirán hasta Teniente Azueta, donde se incorporarán a su recorrido habitual de regreso a Real del Valle.

Zatarain Velarde añadió que la agrupación incorporará más camiones si aumenta el número de pasajeros y también se planteó la posibilidad de que, a partir de enero, todas las unidades que cubran el recorrido cuenten con aire acondicionado.