Vuelven a bloquear ingreso al Palacio Municipal de Mazatlán

Los ingresos al Palacio Municipal de Mazatlán fueron cerrados de nuevo por parte de integrantes del colectivo Guerreros Azules de Sinaloa que aglutina a personal de corporaciones de seguridad.

La organización defiende a agentes de Tránsito Municipal de Mazatlán jubilados que demandan mejoras en sus prestaciones.

La representante legal del colectivo, Yesenia Rojo, informó que no hubo acuerdos tras reunirse con las autoridades municipales.

Aseguran que mantendrán el bloqueo mientras no les homologuen el salario a lo que cobran los policías y tránsitos de Culiacán.