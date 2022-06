Vuelven inspecciones a mercados y restaurantes de Mazatlán para que apliquen protocolos Covid

En busca de contrarrestar el incremento de contagios de Covid-19 que se presentan en el municipio, a partir de este viernes se realizará una revisión en mercados para que reactiven sus protocolos sanitarios, así como en restaurantes, bares y centros nocturnos.

“Voy a ir, el primero va ser aquí en el mercado del Centro, después nos pasamos al mercado de la Juárez, después vamos al del Conchi, Flores Magón y al de la Plaza Victoria, vamos a esos mercados, a esa sección para checar los filtros en las entradas y las salidas y estamos esperando que se involucre Protección Civil para que también nos apoye con todos los filtros que se requieren y volver a activar esto”, manifestó la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez, en entrevista.

“Ojo, el tema de la activación no es que tampoco estemos en un mundo de Covid por Mazatlán, sino que queremos prevenir el contagio para que no se nos vuelvan a disparar las cifras ahorita que vamos subiendo, aforos todavía no modificamos, ni tampoco otras cuestiones que se daban con la pandemia, porque eso lo ven las autoridades federales, estatales y municipales, no Oficialía Mayor”.

Recalcó que la dependencia a su cargo acata todo lo que las autoridades competentes y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres les digan y se ejecuta, se debe contar con filtros sanitarios en las entradas, proporcionar gel antibacterial, usar el cubrebocas.

“Antros, bares y restaurantes seguimos 90 por ciento de aforos, ya tenemos la temporada de futbol a finales de este mes, entonces quiero suponer que vamos a tener tal vez alguna reducción en aforos, no lo digo yo, lo tienen que decidir ellos y poder ir a hacer el estudio prácticamente de mercado en los estadios para empezar a separar los asientos”, continuó Velarde Narváez.

“Porque recuerden que la pasada temporada ya estaban hasta seis personas en un solo asiento (juntas en una fila de asientos), por el mismo tema natural de la pandemia, entonces hay que volver a retomar esas medidas”.