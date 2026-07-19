$!Vulneran sitio web de Jumapam para promocionar plataforma de apuestas

El portal oficial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán fue víctima de un ataque informático que provocó la sustitución de parte de su contenido institucional por publicidad relacionada con un sitio de apuestas en línea identificado como Danatoto, situación que ha impedido a usuarios realizar pagos digitales del servicio.

Desde la madrugada de este domingo, ciudadanos reportaron que la página web de la paramunicipal presentaba contenido ajeno a las funciones del organismo operador del agua, pues al intentar ingresar al portal para consultar información o efectuar pagos, los usuarios encontraron referencias y enlaces vinculados a Danatoto, una plataforma de juegos de azar que opera principalmente en mercados asiáticos.

La situación ha generado afectaciones directas para los usuarios que utilizan los servicios digitales de Jumapam, especialmente aquellos que buscan realizar el pago de sus recibos a través de internet, una modalidad que en los últimos años ha cobrado relevancia por la facilidad que representa para los contribuyentes.

Hasta la tarde de este domingo, la paramunicipal no había emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente ni informado las causas de la vulneración, el alcance del daño o el tiempo estimado para la recuperación del portal.