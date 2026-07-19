$!Vulneran sitio web de Jumapam para promocionar plataforma de apuestas

El portal oficial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán fue víctima de un ataque informático que provocó la sustitución de parte de su contenido institucional por publicidad relacionada con un sitio de apuestas en línea identificado como Danatoto, situación que ha impedido a usuarios realizar pagos digitales del servicio.
Desde la madrugada de este domingo, ciudadanos reportaron que la página web de la paramunicipal presentaba contenido ajeno a las funciones del organismo operador del agua, pues al intentar ingresar al portal para consultar información o efectuar pagos, los usuarios encontraron referencias y enlaces vinculados a Danatoto, una plataforma de juegos de azar que opera principalmente en mercados asiáticos.
La situación ha generado afectaciones directas para los usuarios que utilizan los servicios digitales de Jumapam, especialmente aquellos que buscan realizar el pago de sus recibos a través de internet, una modalidad que en los últimos años ha cobrado relevancia por la facilidad que representa para los contribuyentes.
Hasta la tarde de este domingo, la paramunicipal no había emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente ni informado las causas de la vulneración, el alcance del daño o el tiempo estimado para la recuperación del portal.
Aunque el problema no ha sido resuelto por completo, durante las últimas horas el contenido relacionado con la plataforma de apuestas dejó de ser visible en el portal de Jumapam.
Sin embargo, la página continúa fuera de servicio y sin acceso a sus funciones habituales, por lo que los usuarios siguen sin poder utilizar los servicios digitales del organismo, incluido el sistema de pago en línea.
Hasta el momento, tampoco se ha informado si la desactivación del sitio forma parte de las labores de recuperación tras el ataque informático o si se trata de una medida preventiva para evitar nuevas afectaciones.
Tampoco se ha aclarado si el ataque comprometió únicamente la apariencia y contenido visible de la página o si pudo afectar sistemas internos, bases de datos o información relacionada con los usuarios registrados en la plataforma.
¿Qué es Danatoto?
Danatoto es el nombre comercial de una plataforma de apuestas en línea enfocada principalmente en juegos de lotería conocidos como “togel”, una modalidad popular en países del sudeste asiático. Además, ofrece tragamonedas, casino virtual y otros juegos de azar, e incluso algunas modalidades de apuestas deportivas.
Este tipo de sitios suele operar mediante diversos dominios de internet que cambian constantemente debido a restricciones regulatorias o bloqueos aplicados en distintos países.
Especialistas en seguridad informática señalan que, en algunos casos, los ataques a páginas institucionales tienen como objetivo utilizar la reputación y el posicionamiento de sitios oficiales para promocionar contenido externo, mejorar su visibilidad en motores de búsqueda o dirigir tráfico hacia plataformas comerciales.
Sin información oficial
La ausencia de información por parte de Jumapam al respecto ha generado incertidumbre entre los usuarios en razón a la seguridad de los servicios digitales y la posibilidad de realizar trámites en línea.
Mientras el portal permanece comprometido, los ciudadanos deberán recurrir a otros medios de atención para efectuar pagos o resolver dudas relacionadas con el servicio de agua potable, en espera de que la paramunicipal informe sobre las acciones emprendidas para restablecer el funcionamiento normal de su sitio web.
El incidente representa uno de los casos más recientes de vulneración a plataformas digitales de organismos públicos y pone nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer las medidas de ciberseguridad en los sistemas gubernamentales y paramunicipales que prestan servicios a miles de usuarios.