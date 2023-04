“Me gustan mucho las actividades artísticas en general, siento que es lo mío, me siento muy feliz, es algo que me apasiona y pues es algo sin explicación para mí, me gusta mucho”, platica Ximena con Noroeste y muestra sus coronas.

Ximena cursa su primer año de secundaria y está en una transición a la adolescencia, pero señaló que aún cuando crezca seguirá celebrando el Día del Niño, pues considera que todos a cualquier edad deberían hacerlo, porque es una manera de conectar con el niño que fue y que se lleva dentro.

Dice que crecer le causa nostalgia y siempre que se encuentra con niños más pequeños juega con ellos, tiene buena interacción, pues aún se considera una niña juguetona.

Siempre les aconseja que disfruten su niñez y jueguen mucho, y ese carisma lo conserva con sus amigos en secundaria.

“No hay que ser diferente para encajar con los demás, hay que ser nosotros mismos y que nos quieran por como somos, sin aparentar nada, siendo como somos y así mis amigos me quieren”, recomendó la artista infantil.

“Yo de chiquita decía: yo quiero ser actriz, pero conforme fui creciendo, fui modificando ese sueño, no solo quería enfocarme a la actuación, yo quería abarcar un poco de todo...yo quiero ser una artista completa y preparada que pueda cantar, que pueda bailar”.

Por este motivo decidió prepararse en canto, baile y actuación y ser una artista completa, para aprovechar las oportunidades, dedicando su vida a aprender cosas nuevas y aplicarlas en su trabajo.

Actualmente la Reina de la Poesía 2020, estudia la secundaria y a la par que toma clases de danza, está participando en un musical llamado La Magia de Disney, que se presentará este domingo 30 de abril, en el Teatro Antonio Hass, por lo que su Día del Niño será una mañana familiar y por la tarde hará lo que más le gusta.

“En la mañana del 30 de abril, me despierto, desayuno, me pongo a bailar, me pongo a cantar, me pongo a leer, disfruto ese día, no quiero saber nada de la escuela, ni nada de nada, simplemente es como mi día libre qué tengo con toda mi familia y que puedo estar con ellos”, agregó.

Ximena es recién egresada del CEA Televisa Generación 2020-2022, forma parte de la barra infantil de actores, por lo que sus sueños ya van de la mano con viajes, castings, actuaciones, series, películas, por lo que espera muy pronto los mazatlecos se enorgullezcan de verla brillar en la pantalla.

Perfil

Ximena González Tirado

Reina de la Poesía del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020

Sus padres

Angélica Tirado

Martín González

Estudios

Secundaria

Certámenes infantiles

Niña TVP

Baby Mundo 2017

Mini Belleza México 2019

Reina de la Poesía del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020

Pasión

Música

Danza

Actuación

Baile

Concursos de belleza

Egresada

CEA de Televisa