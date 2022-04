Y ahora, Gobierno de Mazatlán denuncia venta de grados en la Policía Municipal; van de los $50 mil a los $80 mil

Existen al menos 23 denuncias de presunta venta de grados en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, y hay algunos elementos que dicen que les pedían de 50 mil a 80 mil pesos por ello, pero esta situación la investiga el Órgano Interno de Control, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

“El tema del Órgano Interno de Control no es de la semana pasada, esto es desde que estamos aquí en la Secretaría que empezaron a llegar los reclamos de venta de grados, porque hay que decirlo claro, vinieron muchos policías a reclamar que ya habían pagado su grado y que no se les daba, vinieron muchos policías a decir que ya habían abonado su grado y que cómo iba la situación de su grado”, añadió González Zataráin en entrevista.

“Entonces, obviamente eso nos alertó, revisamos y eso lo mandamos desde hace más de dos meses al Órgano Interno, ahí está un expediente que va muy rápido, va muy bien encaminado”.

Ante personal de medios de comunicación agregó que hasta el momento se han denunciado 23 casos de presunta venta de grados en la SSPM.

“Por lo menos aquí, a mí me han llegado 23 denuncias que ya habían pagado, hay gente que dice que se les pedía 60 mil, hay otros que se les pedía 80 mil y hay quienes dicen que 50 mil, hasta eso ha variado la cifra, la versión en esas tres cifras ha sido”, recalcó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Hay policías que dicen, que incluso, se vieron obligados a pedir un préstamo al propio Municipio para poder dar eso, entonces todo eso está en investigación, yo no quiero dar nombres porque está en la carpeta”.

Recalcó que se destapó la cloaca en la SSPM y eso es de hace rato.

También dijo que por las situaciones que se han detectado en dicha corporación, como la presunta venta de grados, el otorgar ascensos sin notificar a la Comuna, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres obviamente le puede pedir la renuncia al titular de esa corporación, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

“El Alcalde obviamente le puede pedir su renuncia, pero no es culpable hasta que no se le demuestre y hasta que no se concluya la investigación, ya es un asunto moral de él (de Alfaro Gaxiola) es un asunto de decir saber qué yo me separo del cargo, ya es un asunto de él, él pudiera hacerlo si él quiere, hasta el momento no ha presentado su renuncia”, continuó el Secretario del Ayuntamiento.

También dijo que hasta el momento hay 96 denuncias contra la Comuna provocadas por el propio titular de la SSPM.

“Hay 96 denuncias en contra del Municipio provocadas por el propio Secretario, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, y que obviamente esas denuncias, ya habíamos hablado, contra el Municipio, pues van en menoscabo de la propia Comuna, son por órdenes mal dadas del propio Secretario (de Seguridad Pública) a los policías y los policías reclaman a la Comuna, que es la que tiene en todo caso de otorgarles el derecho al que tienen como policías”, manifestó González Zataráin.

Rechaza acusaciones

En entrevista por separado, el titular de la SSPM rechazó los señalamientos en su contra y dijo que no es su facultad otorgar ascensos donde presuntamente se falsificaron firmas, y en el caso de un desalojo reciente, manifestó que se actuó con legalidad para no violentar los derechos humanos.