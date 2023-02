MAZATLÁN._ El Congreso del Estado resolvió que al ya no ser funcionario público no es necesario realizar un juicio de desafuero al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, dijo la Diputada local Celia Jáuregui.

Agregó que el mismo miércoles la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales notificó a la Fiscalía General del Estado de la resolución del Congreso estatal.

Ya será la Fiscalía quien determine lo procedente al respecto, añadió.

Fue la Fiscalía la que solicitó al Congreso del Estado iniciar el juicio de desafuero por las denuncias que hay en su contra por casos como la adquisición directa de luminarias.

Destacó la participación en las denuncias de la ciudadanía y regidores.