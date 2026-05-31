Ya no alcanza la economía cotidiana y sigue la violencia, advierte Vicario de Mazatlán

MAZATLÁN._ A dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta, Jaime Aguilar Martínez, Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, considera que aunque algunas cosas van caminando, ya no alcanza lo que una persona tenía destinado para la economía cotidiana y en seguridad sigue habiendo violencia.

“Hay algunas cosas que van caminando por la cuestión acerca de las personas en cómo manejan sus propias situaciones, especialmente de economía, eso va caminando poquito en las personas, pero si uno lo viera desde diferentes puntos, por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta cuando hay una economía más o menos sólida porque cae también un poquito más de apoyo, cuando la economía está baja es menos”, señaló el sacerdote.

“Uno lo ve porque también tiene que hacer gastos, por ejemplo de la comida cotidiana y ya no alcanza lo que uno tenía destinado para determinados días para la economía porque muchos productos de primera necesidad, que son la canasta básica, han tenido un alza muy importante, entonces si vamos desde el punto de vista de la cuestión de la economía, aquí es donde se puede ver”.

En entrevista este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, Aguilar Martínez agregó que ciertamente se pueden manejar números a escala mayor por las inversiones o por la manera en la cual llegan remesas, o según va subiendo la economía en México.

“Pero las cosas cotidianas dicen otra cosas, las cotidianas uno lo va viviendo, no es que alguien me lo haya dicho ni tampoco que me lo estoy inventando, sino es lo que uno vive, lo que se ve diariamente, el transporte ha subido, hay lugares donde son un poquito más cargo, aquí es vamos a considerarlo un término medio entre lo más caro y lo más bajo en la cuestión del transporte, pero como quiera ha subido porque ha subido también algo la gasolina”.

La mañana de este domingo, la Presidenta de México rindió un informe por el segundo año de su triunfo electoral, donde dijo que se va avanzando en los diferentes sentidos en el País.

Respecto a la seguridad en México, el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, manifestó que ciertamente se ve el esfuerzo de todos los actores que tienen que ver con el cuidado de la seguridad de la población, como la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Policía Municipal, entre otras, sí trabajan y ciertamente hay mucho esfuerzo en ese camino, pero sigue habiendo violencia.

“Sí hay todas esas instancias y ciertamente mucho esfuerzo en ese camino, pero sigue habiendo violencia, sigue habiendo muerte, sigue habiendo situaciones que para muchas personas que la están sufriendo, desaparecidos y demás se nota”, subrayó el padre Martínez Aguilar.

“Yo hace un tiempo creo que les comentaba que normalmente aquí no pedían mucho por desaparecidos y últimamente seguido nos piden mucho por desaparecidos. Antes decíamos por la cuestión de a lo mejor por estar en su situación o por buscarlos no hay esta oportunidad y ahora no, ahora sí ha sido un poquito más: oiga, queremos pedir por un hijo desaparecido, por un primo desaparecido, entonces ciertamente que por un lado uno ve que sí hay un esfuerzo, porque sí hay lo hay, pero por el otro también ve que no es tan fácil parar toda esta situación”.

Aguilar Martínez agregó que sabe que las autoridades tienen otros datos porque son desde el punto de vista nacional, lo que reportan cada una de las secretarías de los diferentes niveles de seguridad y la manera en la cual ven ellos desde allá, pero ciertamente se va encontrar que en muchos lugares sigue habiendo esta experiencia de inseguridad para muchas personas que sí es dolorosa.