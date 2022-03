$!Ya no respetan las tradiciones, hasta los taqueros venden más en Viernes de Cuaresma, reclaman vendedores de pescado

“Entre más tiempo pasa las tradiciones se van perdiendo porque la gente de antes, las personas de antes, son las que consumían y respetaban las tradiciones, ahorita los jóvenes ya no, ya no respetan, antes no trabajaba ni una carnicería (en viernes de Cuaresma) y hoy trabajan todas”, dijo Rosario Robles, quien atiende en una pescadería ubicada en el Mercado Municipal “José María Pino Suárez”.

Marco Antonio García Palomares, de la pescadería “Mi Niño”, en el mismo mercado ubicado en el Centro de la ciudad, expresó que ya debería haberse incrementado la venta de pescados porque la Cuaresma empieza con el Miércoles de Ceniza, pero no ha sido así.

“Ya no siguen la cuestión esa, se perdió la tradición, inclusive hasta los tacos que venden más (que el pescado en los viernes de la Cuaresma, periodo de 40 días antes de la celebración religiosa de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo)”, continuó García Palomares.

“(Antes las personas sí consumían pescado) al grado que los carniceros no abrían, los polleros no abrían, la gente comía pescado, al menos así me criaron a mí, muy apegado a ese hecho, ahora no y nuestro mejor aliado es el médico porque dice que el pescado es muy sano comerlo, no tiene grasa”.