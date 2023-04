MAZATLÁN._ Tras la negativa de la UAS a que la ASE audite sus recursos, el caso ya se judicializó, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya, la mañana de este viernes antes de participar en el inicio del operativo de Seguridad Sinaloa Semana Santa 2023, en Mazatlán.

También negó que exista una cacería de brujas contra el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y el Partido Sinaloense.

Luego de que ayer jueves, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, por negarse a ser auditada, Rocha Moya señaló que no sabe hasta dónde va a terminar ese conflicto.

“Ese es un conflicto que tiene que ver con ese tema estrictamente, entonces, ya se judicializó, está judicializado, ya no me toca a mí, ya hay tres partes, es quien hace la denuncia, la ASE; es el denunciado, es en este caso el titular de la Rectoría de la Universidad; y la Fiscalía, que tiene qué, me imagino, iniciar carpeta una vez que se le entregue la denuncia, y ellos son los que tiene ahí que resolver, yo digo que ese tema debiera dilucidarse pronto, pero es ahí, estrictamente ahí, es judicialmente donde se tiene qué atender, afirmó.

“Ese es un tema entre la Universidad y la ASE y son los que tienen al respecto la información, y son los que finalmente están inmersos en este proceso, la ASE, en el uso de sus facultades, quiere hacer una auditoría a los recursos propios de la Universidad, y por lo que vemos el Rector dice que no es facultad de la ASE, y están en eso, lo cierto es que ya, por lo menos en 2018 ya se hicieron revisiones, todo el recurso que usa un funcionario, mi mano, yo lo que yo cobro por el SATES, se llama Recaudación Propia, y ni modo que diga es propia, propia de nosotros, por lo tanto no te metas conmigo, tiene que ser revisado, los recursos, no hay ninguna razón.

El Mandatario estatal dijo que si los recursos se manejan bien, si no hay dudas para eso, para que te opones.

“Había que decir que no es correcto que los funcionarios públicos nos opongamos a que nos revisen, nadie, cuando eso ocurre ¡a caramba!, por qué, por qué existen dudas, eso da lugar a conjeturas, dudas, a esas cosas, y finalmente, este dijeran se está pensando en el tema de la autonomía, no, porque la Auditoría Superior de la Federación audita, si ustedes se meten a la página de la Universidad, hay tres tipos de ingresos, es el de la Federación, es el del Estado, que también dicen que no se puede auditar si es de nosotros, si ustedes ven el presupuesto de nosotros, dice que porque viene de las participaciones federales que se convierten en estatales, eso no es cierto, saben para qué nos alcanzan las participaciones federales, para atender la nómina, lo otro, todo eso, que aprueba el Congreso en el presupuesto, sale de los recursos que recauda el Estado y entre ellos están los 2 mil y tantos millones que se le entregan a la Universidad, son recursos del Estado, y la Federación tiene sus recursos”, dijo.

La Federación audita sus recursos, al estado le corresponde auditar los recursos que entrega, me auditan a mí, tienen que auditar a todo el mundo.

A pregunta de que si esta denuncia penal va a alcanzar a Héctor Melesio Cuén, el Mandatario estatal respondió que es un tema de interpretación.

”Yo no sé si dentro de las indagatorias tengan que hacer eso, pero finalmente ahí es un tema de interpretación, la ASE dice yo tengo facultades y por eso, ayer creo que era el último día que pudieran intentar hacerla, por eso es que mandó a sus auditores, cuando hay la negativa absoluta pues tienen que proceder porque también eso dice la ley, tú no puede ser omisa, es un tema que tienen que resolver entre esas partes, yo no sé a quienes llame la Fiscalía, la Fiscalía puede llamar a medio mundo, decirles sabes qué informame, dime esto.

“No hay cacería de brujas, porque la materia está muy clara, se quiere hacer una revisión de cuentas y para eso existen las auditorias, tanto la de la Federación como la del Estado, no hay otra cosa, además la ley dice, a mí me lo ha estado diciendo Enrique, la ley dice que ayer (jueves 30 de marzo) fue el último día en que se puede intentar hacer revisión, ayer fue el último día por lo tanto se negó, ya se había negado por escrito, pero lo que hace la auditora es mandar a sus auditores presencialmente, porque es su obligación de ella.

Sobre si hay sospechas de malos manejos en la Universidad, dijo que la auditoría que se pretender hacer es normal.

“Es normal, me imagino que la auditora si no conoce como está ahí, no puede ir prejuiciado ningún funcionario, la auditora nada más tienes que ir porque es la obligación de ella rendirle cuentas a la Comisión de Fiscalización del Congreso y al Congreso mismo, porque la ASE depende del Congreso.