Ya solicitaron a Semarnat autorización para podar mangle en Mazatlán: Alcaldesa

Ya se hizo ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la solicitud para la poda de mangle en el Arroyo Jabalines para prevenir inundaciones en el Fraccionamiento Jacarandas y áreas aledañas y se está en espera de la respuesta, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ya se hizo la solicitud ante Semarnat, es muy positiva la respuesta que tuvimos por parte de Renato Ocampo (nuevo delegado de la Semarnat en Sinaloa) que fue quien al Gobernador apoyó para que se hiciera esta solicitud y próximamente estoy segura de que les tendremos buenas noticias”, añadió.

”Ahorita está en proceso el trámite, ya se hizo debidamente justificado como parte de Protección Civil que es una necesidad para que se pueda transitar libremente por los alrededores del arroyo porque ya está muy crecido el mangle, obviamente protegiendo y con entero conocimiento que el mangle es una especie necesaria que debemos conservar y es una especie que también es bellísima y que sabemos que queremos cuidar y proteger”.

Reiteró que se estará al pendiente de la respuesta de manera oficial por parte de las autoridades de la Semarnat porque esa es una gestión que hizo el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, ante la Semarnat, con apoyo del Gobierno Municipal.

”Y vamos a estar a la espera de la respuesta oficial y ya les estaremos informando cuánto se realizaría, pero va por muy buen camino”, añadió la Presidenta Municipal.

El pasado lunes al encabezar el evento de apoyo a 179 familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias del jueves de la semana pasada en 21 colonias de Mazatlán, el Gobernador del estado dijo que para prevenir nuevas inundaciones en el Fraccionamiento Jacarandas y área aledaña se solicitará permiso a la Semarnat para oidar el mangle en un tramo de cerca de 500 metros del Arroyo Jabalines, de ese asentamiento humano a la Avenida Insurgentes, para dar mayor fluidez al líquido pluvial.