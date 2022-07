¡Ya te conozco, ya sé quién eres!: dice Alcalde a periodista de Noroeste para no responder pregunta sobre luminarias

MAZATLÁN._ ‘Ya te conozco, ya sé quién eres’, así respondió Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán a reportero de Noroeste cuando se le cuestionó sobre la denuncia interpuesta por regidores pasistas en su contra por las compras que la Comuna ha adjudicado de manera directa a la empresa Azteca Lighting por 545. 2 millones de pesos.

La tarde de este martes, regidores del Partido Sinaloense divulgaron a los medios de comunicación que presentaron una denuncia contra del Presidente Municipal y todos los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento que firmaron las compras a esta empresa.

Los probables delitos que señalan los regidores en el escrito son ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Ante esta denuncia Noroeste cuestionó al Alcalde sobre ello, sin embargo el Edil mazatleco se limitó a evadir la pregunta, argumentando que ya tenía identificado al periodista de esta casa editorial.

–¿Sobre el tema de la denuncia que interpusieron regidores del PAS ante la Fiscalía por el tema de las luminarias?

“No quiero saber de eso hijo, ya te conozco, ya sé quién eres, no voy a hablar de eso”.

–¿Pero qué puede decir, Alcalde?

“No, no puedo decirlo, no quiero decir, no quiero decir nada, porque finalmente hay malos periodistas, y tergiversan lo que yo digo, no les voy a decir”.

Posteriormente a que el periodista de esta casa editorial preguntara, y que Benítez Torres no contestara, el Presidente Municipal se negó a responder preguntas de este medio de comunicación, pero sí respondió a los otros periodistas del lugar.