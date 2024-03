MAZATLÁN._ Con un total de dos personas sin vida, las cuales fueron sacadas a flote por el oleaje y 15 rescates con vida en playas cerró este fin de semana de puente el Escuadrón Acuático y sus elementos, a tan solo unos días del inicio el periodo vacacional de Semana Santa.

En contraste con los días viernes y sábado que tan solo hubo una atención por día en zonas de playa; el domingo se atendió a 13 personas en tres intervenciones, en donde nueve de ellas eran menores de edad.

Sacan las olas los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida

En hechos de fatalidad, la madrugada de este lunes, los cuerpos de un hombre y una mujer de entre 30 y 40 años, salieron a flote y fueron arrojados por las olas hacia la playa a la altura del Fraccionamiento Sábalo Country.

El reporte se dió alrededor de las 1:20 horas por parte del personal de vigilancia de un hotel que hizo el hallazgo de la pareja que hasta el momento no había sido identificada,el único dato es que portaban pulseras de un hotel cercano al lugar en el que fue encontrada.

A unos días de que se den a conocer los detalles del Operativo de Semana, en el cual participan los cuerpos de auxilio del puerto, aún se desconoce el número de elementos con los cuales operará el Escuadrón Acuático, cuántos puntos de vigilancia se instalarán, los horarios permitidos para permanecer en las playas, entre otros detalles.

Gobierno Municipal pedirá apoyo de hoteleros para resguardo de bañistas

Y con el contexto de estas cifras trágicas y para evitar más casos de riesgo en el mar de Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin informó que trabajarán muy de la mano de los hoteleros en la concientización por medio de la información a sus huéspedes.

“Seguir reforzando, sobre todo los hoteles también que les den información de lo que es la prevención por los oleajes que se tienen en Mazatlán, la gente desconoce, cree que si en la mañana fueron y está un comportamiento de la playa, en la tarde y en la noche es igual y cambia, esa parte hay que decírsela al turista y hay que decírsela a través de los hoteles”, señaló el Alcalde.

No se puede tener un ejército de policías vigilando la playa, comentó el Primer Edil, por lo que apostarán por que sean los mismos hoteleros los que se encarguen de difundir la información.

”La información la tienes que dar tú en tu hotel, también tienes que coadyuvar y tienes que concientizar a la gente, a tu huésped y advertirles sobre todo el tema de los comportamientos de las mareas”, mencionó.

González Zatarain dijo que las principales dificultades que enfrentan los cuerpos de rescate son la falta de conocimiento que tiene la gente sobre las mareas, la mayoría por ser turistas; la falta de respeto hacia los horarios establecidos para ingresar al mar; el consumo de sustancias o bebidas previo a meterse a la playa.

“En la noche es difícil, es imposible, porque primero no cualquiera se mete a la playa en la noche y segundo no hay visibilidad, no puedes, por tal motivo no hay, y menos a esas horas de la noche no puedes tener ahí el cuerpo de rescate acuático las 24 horas, es imposible”, afirmó.

“Son personas que vienen de fuera que están hospedados y que se les hace fácil meterse a las playas a medianoche y no conocen las corrientes y no conocen el tema de la playa, ... si a veces nosotros mismos, no cualquiera se la sabe, entonces sí es riesgoso, pues lamentable, queremos que esto no siga sucediendo, pero sí hay que estar haciéndolo masivo el tema de la información”.

Explicó que son temas que ya se tocaron con los hoteleros y en la próxima reunión seguirán sobre la mesa, pues no es necesario que sea temporada vacacional para que estos incidentes ocurran.

Reciente certificación

El pasado sábado 16 de marzo y luego de un mes de preparación y reforzamiento en conocimientos de rescate en el mar, primeros auxilios y otros temas de importancia para ser aplicados en caso necesario durante la próxima Semana Santa, concluyó la certificación de salvavidas de centros de hospedaje y balnearios con un simulacro a escala real en la zona de Olas Altas.

Elementos de la Policía Acuática, Protección Civil Municipal, ENSAR, Bomberos Mazatlán, Cruz Roja y 96 elementos salvavidas particulares participaron en el simulacro de rescate de 25 personas cuya hipótesis fue el hundimiento de la embarcación en que recorrían la bahía, hasta el lugar se acercó un helicóptero cuyo personal capacitado aportó su conocimiento de rescate, para después remolcar a los pacientes a tierra firme donde continuó la valoración y posible traslado a algún hospital.