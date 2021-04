‘Yo lo que voy a hacer primero en estos días es escuchar a la gente’, dice Martín Heredia

Tras dar inicio a su campaña en busca de la Alcaldía de Mazatlán por parte del Partido Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga manifestó en entrevista que lo primero que hará en estos días es escuchar a la gente y perfilará sus propuestas con base en lo que la población le diga de cuáles son sus necesidades.

”Yo lo que voy a hacer primero, voy a hacer todos estos días es escuchar a la gente, yo tengo una idea de lo que hay que hacer, pero yo quiero escucharlos, quiero escuchar a los mazatlecos, quiero que me digan de viva voz, voy a tocar todas las puertas del municipio, voy a perfilar esas propuestas en base a lo que ellos me digan cuáles son sus necesidades”, añadió Heredia Lizárraga.

”No quiero adelantar ninguna propuesta que vaya en contra o que minimice la posibilidad de que los mazatlecos tengan una mejor calidad de vida, voy a recorrer casa por casa el municipio, lo voy a hacer sin descanso, con toda mi pasión, con todas las ganas que tengo por el proyecto que estamos tomando, por el entusiasmo que hay del equipo, de la gente y las necesidades que tienen los mazatlecos”.

Reiteró que escuchará a los mazatlecos y con base en ello decir lo que va hacer por ellos.

”Yo tengo una idea clara de lo que deben ser los ejes del gobierno, pero ante de darlas que los mazatlecos me digan que realmente eso es lo que necesitan en lugar de estar diciendo cosas, porque no quiero caer en los errores de los que han gobernado este municipio y que no han escuchado a nadie y que han gobernado sin entender cuáles son las necesidades de la gente y si lo hubieran entendido no estuvieran las colonias de Mazatlán como están, subrayó el empresario.

También fue Alcalde de Cosalá, en 1993 fue declarado por la Presidencia de la República como el mejor Presidente Municipal del País, fue declarado por la Unicef Alcalde Protector de los Niños, Diputado federal, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, fue vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aunque dijo que está mal decirlo por sí mismo, nunca ha habido un Diputado federal tan productivo en la historia de Sinaloa, nadie ha traído los recursos públicos como los que él le asignó a la entidad y a Mazatlán.

”Entonces creo yo que como servidor público estoy totalmente probado, los resultados que he dado y hoy en la Alcaldía no va a ser la excepción”, reiteró Heredia Lizárraga.