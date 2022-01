‘Yo me opongo a que se autorice el Carnaval si el semáforo no está en verde’: Regidor Roberto Rodríguez

El Regidor por el Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Rodríguez Lizárraga, enfatizó que se opondría a que se autorice la realización del Carnaval de Mazatlán 2022 si el Semáforo epidemiológico del Covid-19 no está en verde.

“Los que ven el tema económico, los empresarios y la gente que ve el tema de sus intereses económicos siempre va privilegiar que se de el Carnaval porque es una derrama económica muy importante, pero la parte humana, la parte de la salud, la parte que nos duele a todos aquellos que hemos perdido a un familiar directo o un amigo muy querido no queremos que esté en tela de juicio el semáforo para modificar y beneficiarse en este caso del Carnaval”, agregó Rodríguez Lizárraga.

“Yo no estaría en favor de que se del Carnaval o que se autorice el Carnaval, me opondría totalmente si el semáforo no está en verde”.

Agregó que el cancelar recientemente el Maratón de Culiacán, al que incluso ya se habían registrado cerca de 3 mil 500 participantes, es una muestra de solidaridad con los familiares de las personas que han muerto por el Covid-19 o que han perdido a un amigo.

“Entonces estoy totalmente convencido de que se debe privilegiar la salud, se debe privilegiar la vida en este tipo de decisiones y si en esta afluencia de recursos económicos a Mazatlán se va cambiar por una vida yo no lo veo, jamás estaría a favor de sacrificar absolutamente a nadie”, enfatizó el Regidor de Morena, el mismo partido al que pertenece el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Confío en que nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya va tomar la mejor decisión para efecto de solidarizarse con el tema de la salud y la vida, ya nos dio una muestra y la muestra es el tema de la carrera (cancelar el Maratón de Culiacán) que es muy importante a nivel nacional e internacional, no nada más personas de este país venían a competir, sino personas del extranjero”.

Precisó que cuando se contemplan grandes concentraciones de personas el Gobierno del Estado está facultado para autorizar ese tipo de eventos y cuando son grupos reducidos corresponde a los municipios la autorización o no de los mismos.

De llevarse a cabo el Carnaval de Mazatlán, sería del jueves 24 de febrero al martes 1 de marzo.