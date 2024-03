MAZATLÁN._ Ante la presencia este jueves del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en el Palacio Municipal de Mazatlán, en Presidente Municipal sustituto, Édgar González Zataráin manifestó que pensó que “El Químico” iba a regresar los 60 millones de pesos que dio como anticipo por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de lámparas a Azteca Lighting que finalmente fue rescindido

”Creo que vino a hacer los trámites a Oficialía, pensé que venía a regresar los 60 millones de pesos, pero ya me di cuenta que no, que venía a eso, (a hacer un trámite en Oficialía Mayor), al principio dije bueno, pues tuvo decadencia y viene a entregar los 60 millones, pero ya vi que venía por un papel para andar ahí en sus cosas”, continuó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación la tarde de este mismo jueves.

A pregunta expresa de que Benítez Torres lo llamó espurio y traidor, González Zataráin dijo que “El Químico” puede decir lo que quiera, pero él se considera lo que es, una persona honorable.

”En lo particular qué tengo que contestarle a ese tonto, no me merece ninguna opinión, hay que le siga, es su cantaleta, nada más sí con qué calidad le va hablar hoy a los medios cuando los medios fue a los que agredió, ofendió, señaló, les gritoneó, ahora resulta que ocupa de ustedes, pues con qué calidad moral viene, con qué credibilidad viene este señor a presentarse”, reiteró González Zataráin del también ex Secretario de Turismo en Sinaloa.

”Aquí puede venir cualquiera a hacer un trámite y está permitido que venga y que entre y toque y entre a las oficinas, son oficinas públicas, pero es distinto a que se le crea, él no entró, entró Estrada (Jesús Estrada Ferreiro) al pasillo, no a mi oficina, porque yo venía a sesión de Cabildo, a solicitarme que le permitiera a él, porque él está representando los trámites del partido (Partido del Trabajo), los trámites sin contratiempo, es decir, era una muestra de decir vengo a hacer los tramites, él, hablo de Estrada, no les otro señor, con él iba de coleto, pero no (no hablé con él)”.

González Zataráin aseguró que no cruzó ninguna palabra con Benítez Torres, tampoco le extendió la mano para saludarlo.

”Nada, Dios guarde y me roba la energía, no, nada qué ver, no, pues qué está disparatado, yo que tengo que cruzar palabra con este tipo, nada, ninguna, hombre, se ofende el pueblo si hago eso, en lo particular ofendo a Mazatlán si hago eso”, añadió el actual Alcalde sustituto, quien durante el primer año del segundo trienio del “Químico” fue Secretario del Ayuntamiento a invitación del propio Benítez Torres.Reiteró que no cruzó palabra con Benítez Torres ni le tendió la mano.

”Es su dicho, pues qué voy a decir yo, en mi oficina pues ahí tengo cámaras, si quieres las revisamos, en lo particular qué tengo qué contestar, quién le tiene que creer, si lo anda buscando la gente para que regrese el dinero, yo no voy a hacer una ofensa de ese tipo a la población de Mazatlán reuniéndome con ese tipo, de ninguna manera, su proceso ya está caminando, que siga diciendo misa”, continuó ante personal de medios de comunicación.

”Es un tema electoral y lo están usando y él también se deja usar, que lo usen y lo desechen porque es lo que va pasar, en lo particular anda ahí ofendiendo al Gobernador, a mí no me ofende, no (vi el video), pero me dijeron que había ofendido antes, ya hizo un video, entonces qué tengo que dedicarle tiempo a ver tonteras”.