Yo soy un soldado del PRI y donde me necesite, ahí estaré: Chollet antes de tomar las riendas del Comité Municipal

Lo que parecía un secreto a voces en redes sociales, está por cumplirse de forma oficial en unos días. Y es que la Regidora Maribel Chollet Morán estará llegando nuevamente a la Presidencia del Comité Municipal del PRI en Mazatlán, tras reafirmar su compromiso y fidelidad al partido.

En entrevista esta mañana, Chollet comentó, antes de reunirse con el dirigente Estatal del PRI Sinaloa, César Gerardo Lugo, que ella se mantiene con un soldado fiel al partido, por lo que no dudaba en aceptar la invitación de los militantes para buscar un mejor porvenir en favor de sus compañeros.

“Yo soy un soldado del PRI y donde el PRI me ocupe, ahí voy a estar siempre. Desde los 17 años, en 1988, ingresé a las filas del partido siempre con la lealtad, con la fidelidad, con la convicción, con los principios firmes y con la determinación de dar lo mejor de mí para que el partido siempre permanezca vigente y activo para la sociedad”, dijo Chollet Morán.

Indicó que será el próximo viernes en una ceremonia del partido cuando se anuncie oficialmente su nuevo cargo en el Comité Municipal, al que llega junto a José Trinidad Tirado Olvera como mano derecha; esto con miras a preparar las elecciones de 2027.

Está será la segunda ocasión que Maribel Chollet asuma las riendas del PRI en Mazatlán, pues ya fue su dirigente en el año 2015. En tanto, para esta ocasión entra para relevar a José Luis Arreola.

De igual modo, Chollet expresó que actualmente el Partido Revolucionario Industrial se encuentra fuerte gracias al cierre y apertura de nuevos ciclos en todo Sinaloa; por lo que su llegada a la Presidencia también sería un impulso en la zona sur para continuar su lucha como oposición.

“(Está) Fortaleciéndose. El PRI como cualquier otro partido político está en constante movimiento y ese movimiento es propio de abrir y de cerrar ciclos. Hoy esta renovación de dirigencias no es propiamente de Mazatlán, sino que va para los veinte municipios, pues prácticamente todos los municipios del norte ya tuvieron su cambio de dirigencias”.

“Es la vida misma que debemos tener activa permanentemente. Somos revolucionarios y necesitamos estar en permanente lucha, encabezando las causas, atendiendo lo más importante, que es nuestra estructura. La reestructuración y reorganización interna tiene que ver con el trabajo permanente que se tiene que hacer desde dentro del partido, y en esa agenda hoy desdoblaremos acciones importantes para Mazatlán y para el sur del estado”.