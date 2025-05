$!Zoila Fernández: una vida dedicada a enseñar ballet en Mazatlán con pasión y disciplina

“La labor como maestra realmente ha sido enriquecedora, ha sido para mí muy satisfactoria. Es una de las cosas que más me apasiona”, añadió.

“Han sido innumerables las generaciones que he formado y mi vida ha sido la danza. Todas mis inquietudes, mis tristezas, mi alegría, mi complicidad la canalizo a través de la danza, es mi mundo”, comentó.

“En Mazatlán yo he encontrado un campo de experiencia que me ha nutrido mucho desde el punto de vista profesional, gracias a la cultura tan enriquecedora y todo el nivel artístico que ocurre en esta ciudad. Siempre estaré en deuda con esta ciudad que me abrió las puertas”.

“Creo que la mejor manera de retribuir es formar a estas generaciones de inquietos estudiantes que quieren ser bailarines o maestros o dedicarse a cualquier otra actividad profesional”.

A lo largo de sus casi 3 décadas de arribar al puerto, Zoila ha sido testigo y protagonista de la evolución que el ballet ha tenido en la ciudad, donde se ha enfrentado a retos que van desde el fortalecimiento del programa académico hasta la formación de la Compañía de Ballet Clásico del Instituto de Cultura.

“El principal reto que me tocó enfrentar es que la escuela se desarrollara y tuviera una lógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cuando llegué a este país, solamente había tres niveles de enseñanza”.

“Me puse a analizar que dialécticamente la escuela tenía que crecer con el desempeño no solamente mío, sino del claustro del maestro que siempre me ha acompañado”.