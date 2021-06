México no financiaría a ONG’S que quisieran ‘derrotar’ a Biden: Ebrard

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que el otorgamiento de financiamiento de Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, equivale a que México hiciera lo mismo con agrupaciones de Estados Unidos, interesadas en “derrotar” al Gobierno del Presidente Joe Biden.

“Hay organizaciones que representan diversas causas, pero si México financiara en Estados Unidos a una organización no gubernamental, cuyo propósito fuese derrotar al Gobierno del Presidente Biden, influir con los diputados para que estén en contra del Presidente Biden, ¿qué creen que nos diría el Gobierno de Estados Unidos?”, cuestionó el Canciller mexicano.

“Nos aplicaría una carta que está diseñada y fue aprobada en su tiempo, en su momento, para regular la influencia de gobiernos extranjeros en la política interior”, abundó el funcionario federal mexicano, quien puntualizó que la nota diplomática enviada a Estados Unidos señala que la entrega de recursos a MCCI es violatoria de la propia legislación estadounidense.

“Nosotros ya presentamos una nota diplomática en específico sobre esta organización y seguramente vamos a ver una respuesta sobre esta organización en específico. Se estableció que está desarrollando actividades que la propia legislación en Estados Unidos, respecto al financiamiento hacia el exterior de organizaciones, no permite”, señaló Ebrad Casaubón.

“Aquí lo que se está planteando es, de acuerdo a tu propia legislación, esa organización que recibe dinero de ustedes está violando los límites que su propia ley señala, eso es lo que está planteado y es lo que vamos a seguir haciendo”, insistió.

Por otro lado, descartó que el posicionamiento de la Casa Blanca, respecto a continuar con el financiamiento de acciones para el combate a la corrupción, sea una respuesta directa a la petición del Gobierno de México de frenar la entrega de recursos a MCCI.

Según el funcionario federal, este solo se trató de un posicionamiento de Estados Unidos en materia de política exterior y de la decisión de combatir ese fenómeno, lo que también es una prioridad para el Gobierno de México.

“No vemos que el Gobierno de Estados Unidos toma sus decisiones de decir: ‘nosotros vamos a promover con las organizaciones esta causa’, pues están en su derecho. Nosotros eso no lo vamos a cuestionar, no lo vemos como una respuesta a la nota diplomática, es una definición de política exterior de Estados Unidos que no es antagónica a lo que es la posición mexicana, hoy en día, en contra de la corrupción”, indicó.

Asimismo, el titular de la SRE sostuvo que el tema no fue abordado en días pasados durante su reunión con el Secretario de Estado, Antony Blinken, ni formará parte del encuentro entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Estados Unidos seguirá financiando a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas de investigación, de alrededor del mundo, como parte de su política para denunciar y combatir la corrupción internacional.