1 de septiembre: Informe Sheinbaum, nueva SCJN, inicio de ciclo escolar y posible bloqueo

El lunes 1 de septiembre de 2025 iniciará la integración de un nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), compuesto por jueces, magistrados y ministros electos mediante voto popular. Ese mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional y se realizarán cambios en las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión.

La entrada del nuevo PJF quedará marcada por la toma de protesta de 881 personas juzgadoras electas en los comicios del 1 de junio de 2025. Esta ceremonia se desarrollará en el Senado de la República y tendrá una duración de cuatro horas. Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán los primeros en rendir protesta a partir de las 19:30 horas. Posteriormente, se llevarán a cabo tres ceremonias para el inicio de actividades de la SCJN: la toma de protesta ante el Senado, una sesión solemne de instalación y la entrega de bastones de mando por pueblos indígenas y afromexicanos.

En la primera etapa, a las 19:30 horas, tomarán protesta nueve ministras y ministros de la SCJN, dos magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistradas y magistrados de salas regionales del TEPJF, así como cinco magistradas y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

A las 20:00 horas del mismo día, seguirán 130 magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos. A las 20:30 horas, 130 magistradas y magistrados de los Tercer al Noveno Circuitos. A las 21:00 horas, 129 magistradas y magistrados de los Décimo al Vigésimo Circuitos. A las 21:30 horas, 75 magistradas y magistrados de los Vigésimo Primer al Trigésimo Segundo Circuitos.

A las 22:00 horas, 130 juezas y jueces del Primer al Cuarto Circuito. A las 22:30 horas, 125 juezas y jueces del Quinto al Décimo Quinto Circuitos. A las 23:00 horas, 131 juezas y jueces del Décimo Sexto al Trigésimo Segundo Circuitos. Estas personas fueron electas el 1 de junio de 2025 mediante voto popular, lo que representó la primera ocasión en que el Poder Judicial de la Federación se eligió de esa forma, desde jueces de Distrito hasta ministros de la SCJN.

La jornada en la SCJN iniciará a las cinco de la mañana con una actividad denominada “purificación” de espacios, en las instalaciones ubicadas en José María Pino Suárez, en la colonia Centro Histórica, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. A lo largo del día, se programó la toma de protesta de jueces y magistrados por grupos en sesiones sucesivas, concluyendo a las 23:00 horas, con los integrantes de los circuitos federales.

La apertura del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión se efectuará a las 09:00 horas del 1 de septiembre de 2025 en la Cámara de Diputados. En el Senado, se instalará la nueva Mesa Directiva a las 17:00 horas del mismo día, con José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, como presidente.

Laura Itzel Castillo Juárez asumirá dicho cargo, tras ser elegida con unanimidad el 28 de agosto de 2025. Fernández Noroña fue relevado el día 29 del mismo mes y año. “Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”, dijo la hija de Heberto Castillo Martínez, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en las elecciones federales de 1988.

En la nueva Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión también estarán Verónica Camino Farjat como vicepresidenta y Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, como secretarias.

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva también sería renovada, y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, dejará la Presidencia de dicho órgano legislativo, para dar paso a nuevos integrantes, quienes dirigirán las sesiones y garantizarán el funcionamiento de los debates parlamentarios. La nueva presidenta será Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional.

Los cambios y eventos del lunes 1 de septiembre de 2025 fueron anticipados en los días previos por Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia de prensa matutina, el 28 de agosto de 2025. La mandataria nacional detalló la asistencia de su gabinete ampliado, empresarios, trabajadores, universidades, integrantes de comunidades indígenas y otros sectores sociales a su Primer Informe de Gobierno, el cual está programado para las 11:00 horas. Además, descartó realizar la “Mañanera del Pueblo” ese día, según un comunicado de Presidencia.

En palabras de Sheinbaum: “Viene obviamente el gabinete, el gabinete ampliado. Invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades. Vienen de todos los sectores”.

Ese mismo día, el inicio del ciclo escolar 2025-2026 llevará a las aulas a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, Francisco Carrasco Rodríguez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunció la adhesión de 7 mil 500 unidades a los bloqueos previstos en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2025.

No obstante, el día 29 del mismo mes y año, Carrasco informó que se pospondría la medida, tras la iniciativa del Gobierno Federal para establecer diálogo. El aumento en los precios de la gasolina mantuvo el reclamo de los miembros de dicho gremio, quienes insistieron en la necesidad de incrementar la tarifa del servicio o recibir vales de combustible.