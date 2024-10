Durante el acto de disculpa pública, Guadalupe Balderas dijo que el único crimen de su hijo fue estar en el lugar equivocado con autoridades que no han sabido proteger a la gente. Cuando fue detenido Josafat ya había sido golpeado por comerciantes que lo acusaron de robo, pero la policía no le brindó atención médica; al contrario, malas maniobras provocaron una lesión en su cuello que le provocaron su muerte, según los resultados de la necropsia independiente que practicaron años después.

Hoy, con el reconocimiento de responsabilidad, las autoridades aceptaron que a Josafat se le privó de la vida arbitrariamente: Josafat era un estudiante, no un ladrón. Josafat no murió, lo mataron.

Josafat Hasam había llegó vivo al MP donde falleció, pero luego lo sacaron para regresarlo a la patrulla y así evadir responsabilidades.

Su cuerpo permaneció dos años en las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses esperando una necropsia.

“Fue una agonía constante” “¿Qué les hizo mi hijo a estas autoridades para que lo trataran así?”, pregunta Balderas.

“Josafat no solo era mi hijo; era un joven con sueños y esperanzas, como tantos otros. Que amaba la vida, que quería ayudar a los demás, que soñaba con aliviar el sufrimiento humano. Su vida fue truncada injustamente, pero su memoria vive en nosotros que luchamos por la justicia”, sostuvo.

La disculpa pública

Durante el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad, Blanca Crespo Arellano, encargada del Despacho de la Dirección del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses aceptó que la necropsia practicada al joven fue deficiente y se cometieron malas prácticas.

En tanto, Ulises Lara, de la Fiscalía capitalina, reconoció que no se garantizó el debido proceso, no se agotaron las líneas de investigación, hubo deficiencias, malas prácticas y no se resguardó el lugar de los hechos.

Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que los elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fallaron en sus deberes de actuación policial.

“Ante esas graves omisiones, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respetuosamente ofrezco una disculpa pública a la profesora Guadalupe Josefina Balderas Barrios, madre de Josafat, así como a su hermana aquí presentes, por la transgresión en los deberes de actuación policial en los que incurrió personal de esta Instancia de Seguridad hace más de una década”, dijo.