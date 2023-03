Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que 14 de sus hospitales se encuentran entre los mejores de México, y dentro del top cinco, dos, el Centro Médico Siglo XXI en el número tres y el de La Raza en el cinco, según el ranking anual de la revista NewsWeek.

De acuerdo con la clasificación de la revista NewsWeek, dentro de los 58 mejores hospitales en México, el IMSS está presente en 14. En la lista se encuentran: Hospital General Regional (HGR) No. 46 de Guadalajara, Jalisco; Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey, Nuevo León; HGR No. 1 MacGregor, Ciudad de México; HGZ No. 1-A “Venados”, de la capital del país; Centro Médico Nacional de Occidente; HGR No. 17 de Cancún; Quintana Roo; y el HGR No. 180 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Además, HGR No. 220 en Toluca, Estado de México; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora; HGZ No. 1 en San Luis Potosí; HGR No. 20 en Tijuana, Baja California; y HGZ No. 1 en Pachuca, Hidalgo.