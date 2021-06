CAMBIO ROTUNDO EN 30 AÑOS

En entrevista con SinEmbargo, Carolina del Ángel Cruz, licenciada en Derecho, especialista en Justicia Electoral y maestra en Derecho Electoral, explicó que el cambio en el mapa político de México se debe en gran medida a la ciudadanización de las autoridades electorales, es decir, un cambio que inició en 1990 tras la fundación del Instituto Federal Electoral.

“La democracia como la tenemos hoy, realmente tiene poco tiempo en este país. Me parece que el hecho de que la autoridad electoral se haya ciudadanizado, es decir, que haya salido del poder del Estado, es lo que ha hecho posible la alternancia, independientemente de qué partido esté en el poder. La realidad es que antes de los 90, esa posibilidad no existía. Las elecciones eran de trámite para que constitucionalmente, y a nivel mundial, se tuviera a México como una democracia, pero la realidad es que no, siempre ganaba el mismo partido”, comentó la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ese contexto, agregó Del Ángel Cruz, el Estado se “organizaba su propia fiesta y muy difícilmente perdía o podían reconocer que perdían. Si no se hubiera dado ese paso, a que la autoridad electoral fuera un órgano constitucional autónomo, un órgano ajeno a cualquiera de los tres poderes no se hubiera dado ese cambio. Es a partir de entonces que vemos que fluyen los cambios a nivel gubernatura, las diputaciones, empiezan a haber más partidos políticos, más oposición, pero lo importante es que todos ellos ya tienen opciones de ganar”.

Sobre los estados que aún tienen en su historia de gobernadores a un solo partido, comentó que aunque no se ha dado esa alternancia es destacable que al menos ya hay competencia y es notorio porque los triunfos de los partidos ya no son rotundos, es decir, las cosas ahora ya pueden cambiar, el Estado de México puede dejar de ser del PRI, o Guanajuato puede dejar de ser del PAN.

“Esta situación de hace 30 años, genera competencia. Lo triste es que quienes no cambiaron son los partidos políticos, solo generaron una imagen para la ciudadanía, ya que la gente parte del descontento en done los partidos en lugar de ofrecer propuestas encuentran cómo llegar a lo emotivo [...] hay liderazgos locales y cada partido ofrece las ideas que requiere la ciudadanía: crecimiento económico en el norte, programas sociales en el sur, políticas conservadoras en el centro [...] De unos 10 años para acá, lo que ya no escuchas en las campañas son propuestas, ya no te dicen ‘vota por mí por esto...’ y algo concreto y la forma en cómo lo harán. Ahora es vota por mí, porque el otro es peor, es un peligro’”, concluyó la abogada.