4 datos interesantes sobre las tres sedes mundialistas en México

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo más prestigioso del fútbol internacional. Desde su creación en 1930, se ha celebrado en 22 ocasiones, con Uruguay como país pionero en acogerlo. Desde entonces, la competición ha ido recorriendo el planeta y ya son 17 los países que han ejercido como anfitriones. Sin embargo, repetir como sede no ha estado al alcance de muchos. Solo cinco naciones pueden presumir de haberlo hecho más de una vez: Italia (1934 y 1990), Francia (1938 y 1998), Brasil (1950 y 2014), Alemania (1974 y 2006) y México (1970 y 1986). Pero ese listado está a punto de cambiar. En menos de dos meses, México hará historia al convertirse en el primer país que alberga un Mundial en tres ocasiones. México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, en una edición que promete ser histórica. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Un duelo cargado de simbolismo, ya que, 16 años después, ambas selecciones repetirán como protagonistas del encuentro inicial, tal y como ocurrió en Johannesburgo en 2010. A partir de ahí, un mes de competición que culminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Aunque la mayor parte del calendario del Mundial de la FIFA 2026 se desarrollará en Estados Unidos. México también tendrá un papel destacado en el torneo. En concreto, acogerá 13 de los 104 partidos. De ellos, cinco se jugarán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que Guadalajara será sede de cuatro encuentros en el Estadio Akron. Monterrey, por su parte, completará el reparto con otros cuatro partidos en el Estadio BBVA. De esta forma, los aficionados mexicanos podrán disfrutar de algunas de las mejores selecciones del mundo. Entre ellas, España y Uruguay, que se verán las caras el 27 de junio en Guadalajara. Estos partidos se sumarán, además, a otras opciones de entretenimiento digital muy populares, como los juegos online en PlayUZU casino México. Antes de que empiece a rodar el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, repasamos algunas curiosidades de las tres sedes mundialistas en México, que ya se preparan para vivir el torneo más prestigioso del fútbol mundial.

1. Estadio Azteca: el único en albergar dos finales del Mundial

Inaugurado el 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteca se ha ganado, con el paso de los años, un lugar privilegiado en la historia del fútbol. No es para menos, ya que el llamado “Coloso de Santa Úrsula” es el único recinto que puede presumir de haber acogido dos partidos inaugurales y dos finales de la Copa del Mundo, además de un total de 19 encuentros mundialistas. En 1970, allí se disputó la final entre Brasil e Italia, un partido que encumbró a Pelé como el rey del fútbol mundial. Dieciséis años después, en 1986, el estadio volvió a ser testigo de otra coronación histórica: la de Diego Armando Maradona, tras la final entre Argentina y Alemania. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca acogerá tres partidos de la fase de grupos, entre ellos el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, además del México contra República Checa. A esto se suman un duelo de dieciseisavos de final y otro de octavos. La forma más práctica de llegar al estadio será el transporte público. Evita complicaciones y, de paso, permite vivir el ambiente desde mucho antes del pitido inicial. Durante el trayecto, los aficionados pueden aprovechar para entretenerse con opciones digitales, especialmente juegos online. Entre ellas destaca PlayUZU, una plataforma que cuenta con licencia de la SEGOB. Una licencia que asegura que PlayUZU es confiable. Aun así, para quienes prefieren ir un paso más allá antes de lanzarse, nunca está de más echar un vistazo a opiniones de PlayUZU en México y conocer de primera mano cómo funciona.

2. El Estadio Azteca es el recinto situado a mayor altitud de América Latina

Una de las señas más reconocibles del Estadio Azteca es su ubicación, a más de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Esa altitud no es un detalle menor: supone un reto físico importante para los futbolistas, con menos oxígeno en sangre, un mayor desgaste y, además, un efecto directo en el juego, ya que el balón tiende a moverse con más velocidad. Todo ello puede convertirse en un factor a favor de la Selección Mexicana. El combinado dirigido por Javier Aguirre deberá saber aprovecharlo, apoyándose también en el apoyo de la afición y en el clima, para intentar cumplir el objetivo de superar el Grupo A. En esa fase se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.

3. El diseño del Estadio Akron está inspirado en un volcán

En pleno corazón de Zapopan, el municipio más poblado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se levanta el Estadio Akron, una auténtica joya de la arquitectura contemporánea. Su diseño, obra de los arquitectos franceses Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet, toma como inspiración la silueta de un volcán. La llamada berma, ese talud perimetral que perfila la forma volcánica, está recubierta con 21.000 metros cuadrados de pasto natural. Más allá de su impacto visual, funciona como una cubierta sostenible que ayuda a mitigar las altas temperaturas propias de la región del Bajío. Además, contribuye a generar un ambiente interior más agradable y permite que la luz natural se filtre hacia el interior del estadio, integrando diseño, funcionalidad y respeto por el entorno.

4. El Estadio BBVA: vistas espectaculares y tecnología de vanguardia