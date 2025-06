‘7.9 no sube a 8’: el INE se enreda con las calificaciones de ganadores en elección judicial

Por: Ernesto Núñez Albarrán

Luego de tres intentos y dos recesos de por medio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se vio imposibilitado a concluir el cómputo nacional de la elección judicial federal, por un problema en la aplicación de uno de los requisitos para jueces y magistrados, el de tener un promedio mínimo de 8 para ser electos.

La sesión permanente abierta por el INE desde el pasado domingo 15 de junio, para avalar las candidaturas ganadoras de la elección judicial, reinició a las 10:00 horas del miércoles, con la intención de aprobar los acuerdos relativos a la sumatoria de las elecciones de magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Juezas y Jueces de Juzgados de Distrito. Pero después de dos intentos fallidos para aprobar la sumatoria total y la declaración de validez de la elección de magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, el Consejo declaró un receso ayer a las 21:30 horas.

La intención era reanudar este jueves a las 10:00 AM, para darle tiempo a la Dirección Jurídica de revisar los expedientes de los ganadores, pero esto no ocurrió. En cambio, la oficina de comunicación del INE informó a las 12:00 que no se reanudará la sesión este jueves.

Funcionarios del INE informaron a Animal Político que la razón es el hallazgo de hasta 60 candidaturas ganadoras de un cargo de juez o jueza de distrito que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, por lo que no pueden ser avalados por el Consejo General.

¿Por qué se complicó todo?

Parecía un mero trámite, con el que el INE pondría punto final a la etapa procesal de la polémica elección judicial, pero dos temas complicaron los acuerdos.

Primero, la asignación de ganadores cumpliendo los requisitos de paridad entre hombres y mujeres, así como la verificación de que los ganadores no se encuentran en los supuestos de violencia de género establecidos en el llamado 8 de 8.

Segundo, el cumplimiento del requisito constitucional de que los ganadores deben tener un promedio mínimo de 8 como promedio final de la Licenciatura en Derecho, que el legislador decidió poner en la Constitución. Así como el hecho de que se exija tener promedio de 9 en las materias de la especialidad a la que se aspira.

Este segundo tema fue el que entrampó las cosas, pues los comités de evaluación -que se supone debían revisar esos requisitos- dejaron pasar candidaturas que no cumplen con el promedio mínimo.

Candidatos en elección judicial que no cumplen promedio mínimo 8 en licenciatura

En la discusión, las consejeras y consejeros mencionaron varios casos de candidatos a magistrados de Tribunal de Circuito que no cumplen el requisito del promedio mínimo de 8, entre los que destacan tres: Eden Wynter Meillón Walter, del Circuito 12, distrito 02, materia civil; Tomás Enrique Sánchez Silva del Circuito 1, Distrito 05, materia administrativa y Arturo Manuel Fernández Abundis, del Circuito 12, Distrito 02, materia Penal.

La consejera Carla Humphrey mencionó otros tres nombres: Joel Isaac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, que tampoco alcanzaron el promedio mínimo.

Pero la consejera mencionó que en otros 34 casos los candidatos ganadores en la elección del 1 de junio no se cumplió con el requisito adicional de haber sacado calificación mínima de 9 en la materia de la especialidad a la que se postulan.

Así, llegaron a ser 37 ganadores quienes serían desplazados para que en su lugar ganaran quienes hayan sumado más votos debajo de ellos.

Sobre el tema, el consejero Uuc-kib Espadas afirmó que el INE no puede subir un 7.9 a 8, si el profesor de los aspirantes decidió no hacerlo cuando eran estudiantes.

El consejero criticó que el proyecto de acuerdo que se puso a votación pretendía convertir el 79.2 de uno de los candidatos en 8, bajo el argumento de que “con base en criterios establecidos por diversas instituciones educativas y administrativas de México, una calificación de 79.2 debe considerarse equivalente a 8.0, ya que responde a criterios aritméticos ampliamente aceptados”.

“La negociación con el profe al final del semestre, ‘profe, saqué 59, súbamelo a 60’, está bien, el profe tiene esas facultades; puede considerar valorando la trayectoria de su alumno que se merece el 6, en lugar de reprobar con 59. Pero 8 es 8 y 7.92 como 7.999 están por debajo de 8 y no se puede redondear. O sea, no estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional, los números son lo que son. Y si la ley pone un límite, el límite es ése”, comentó Espadas.

Al no tener claros los casos en los que los ganadores de la elección no alcanzaban el promedio exigido en la Constitución, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró un receso, primero de 10 minutos, para revisar cómo se pondría a votación el acuerdo.

Pero después tuvo que volver a suspender la sesión, debido a que las consejeras y consejeros seguían teniendo dudas sobre cómo votar los casos en los que las calificaciones rondaban el 7.9. Ese segundo receso se prolongó por más de cinco horas, desde las 3:00 PM hasta las 9 de la noche.

La sesión se reanudó pasadas las 21:00 horas, pero sólo se pusieron a discusión tres casos de incumplimiento del promedio mínimo de 8.

Por ello, la consejera Carla Humphrey insistió en que había 34 casos más, y que la Dirección Jurídica del INE -dependiente de la consejera presidenta- no había entregado una metodología clara para determinar que sí cumplían con el mínimo de 9 en las materias de la especialidad para la que fueron electos.

“Yo pediría tener claridad de estos dos límites, porque me parece que se estaba tomando el 8 en las materias de la especialidad y ahí está establecido un 9, no un 8; entonces, yo pediría que revisáramos muy claramente, porque yo de los casos que tengo no llegan a ese 9”, expresó Humphrey.

Y la consejera Claudia Zavala dejó ver que, al menos en un caso, el candidato que subiría en lugar del que no cumple la calificación mínima no entregó un expediente que permita revisar si él sí cumple con ese requisito de elegibilidad.

En medio de la confusión, Taddei trató de defender el trabajo de su dirección jurídica, asegurando que lo había hecho bajo una metodología clara, pero no convenció a sus pares, por lo que tuvo que declarar un nuevo receso.

“Claro que sí, hacemos esa revisión puntual y damos puntual respuesta, por lo tanto, a la consejera Humphrey y a otras que creo que también envió el consejero Castillo, que según nosotros ya habían sido revisadas de nueva cuenta y validadas en la metodología. Pero volvemos a hacer el ejercicio puntualmente y entregamos la valoración de la calificación. Si así les parece, entonces declararíamos de nuevo un receso para volver a revisar esta parte”, dijo.

El Consejo General fue convocado para reanudar la sesión a las 10:00 de este jueves, cuando nuevamente tratarán de ponerle final a la elección judicial, al aprobar el cómputo final, declarar la validez de las elecciones restantes y entregar las constancias de mayoría a 850 personas juzgadoras.

Hasta el momento, el INE ya logró cumplir con esos trámites en el caso de la elección de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), dos magistraturas de la Sala Superior y 15 de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Siguen pendientes los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito.