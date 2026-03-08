$!8M: colectivas y mujeres de diversos sectores marchan en CDMX en exigencia de justicia por feminicidios

Colectivas, integrantes de organizaciones, estudiantes, trabajadoras del hogar, infancias, disidencias, se reunieron este 8 de marzo en distintos puntos de la Ciudad de México para marchar con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde temprana hora, las asistentes comenzaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Madre, la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución, para dirigirse al Zócalo capitalino, el cual nuevamente fue amurallado.

Al grito de “Se ve, se siente, las trabajadoras del hogar están presentes”, integrantes del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, A.C. se reunieron en la Glortea de las Mujeres que Luchan para sumarse a la marcha por el 8M en la CDMX. “Venimos buscando que respeten nuestros derechos, que como cualquier persona trabajadora tengamos derecho a un contrato, a un trabajo digno, a un seguro social”, señaló María Inés Domínguez, trabajadora del hogar desde hace 40 años y que forma parte del CACEH.

La organización acudió este 8M a la marcha en CDMX a reivindicar la defensa de sus derechos laborales, ya que “como cualquier persona tenemos derecho a un trabajo digno”.

En el mismo punto se reunió el colectivo “Médicas Verde Violeta”, quienes en una bata escribieron los nombres de mujeres trabajadoras de la salud asesinadas, como la doctora Mariana Sánchez, cuyo feminicidio ocurrió mientras realizaba su servicio social. “Nuestra lucha es por hacer visible que nuestra profesión que, mientras nos enseñan y mientras ejercemos, está llena de violencia (...) la violencia no respeta profesiones”, señaló la doctora Lucero Sánchez.

En la Glorieta también se reunieron mujeres víctimas de violencia vicaria, quienes exigen que las autoridades judiciales frenen el uso de sus hijas e hijos como forma de agredir a las madres. Al grito de “¡Ni una más!”, mujeres también portaron pancartas con fotos de víctimas de feminicidio y desaparición durante marcha del 8M. En México se registraron 56 feminicidios durante enero, de acuerdo con datos del Secretaruado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Hoy mi lucha es por mi hija”, mencionó la mamá de Fernanda Michelle, víctima de feminicidio en 2015. Señaló que su caso ha tenido muchas deficiencias como que fue catalogado como homicidio, en vez de feminicidio. “Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”, “no somos una, no somos 100, pinche gobierno, cuéntanos bien”, y “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, gritan cientos de mujeres que siguen avanzando desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Otro contingente que estuvo presente fue el antipatriarcal, transicluyente, pro-Palestina y de disidencias, quienes compartieron múltiples consignas para la marcha 8M. “Trabajo sexual es trabajo” y “Estoy aquí porque mi mamá ya no pudo”, fueron algunas de ellas. También acudieron a la movilización las colectivas de mujeres afromexicanas, Scouts México, Antiespecistas, y del Instituto para las Mujeres en la Migración, quies marcharon bajo la consigna de “Las mujeres migrando también están luchando”.