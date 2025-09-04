$!‘A 11 años, no hay avances’, dice abogado de Ayotzinapa tras reunión de padres de los 43 estudiantes con Sheinbaum

A once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres de familia manifestaron y decepción por la falta de avances sustanciales en las investigaciones y aseguraron que el gobierno les “quedó a deber”.

Este jueves los familiares se reunieron con la Presidenta, Claudia Sheinbaum, sin embargo, a su salida, el nuevo abogado de los padres, Isidoro Vicario, dijo que todavía no existen resultados que permitan esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 ni que acerquen a conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Dijo que una de sus principales exigencias sigue siendo la investigación en torno al grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y trasladados a barandillas y que esperaban avances para hoy, pero eso no ocurrió. Además de las llamadas telefónicas que se realizaron durante la desaparición y que están siendo analizadas por un nuevo equipo.

“Este septiembre se cumplen 11 años de la desaparición, los padres y madres íbamos con muchas expectativas porque en las últimas dos reuniones nos habían comentado de la conformación del nuevo equipo científico de trabajo y que una de las líneas que tenía que investigar es la relacionada con las líneas telefónicas pero no escuchamos avances, fue una reunión como las que ha habido anteriormente. (...) Nos vamos tristes y decepcionados, porque después de tantos años seguimos sin respuestas”.

Explicó que en el caso de la extradición de Tomás Zerón, los padres han insistido que se agilicen los procesos “y esperábamos avances y solo nos dijeron que están en trámites, pero esa información no es de ahorita, no es nada novedoso”, señaló el abogado.

En entrevista con medios, Isidoro Vicario dijo que los padres le han dado confianza a la presidencia y que si bien se ha visto voluntad de avanzar en las investigaciones, esto debe traducirse en hechos.

“También los padres lo han reiterado. No sólo es decir que hay voluntad, es que esa voluntad tiene que traducirse en hechos reales. ¿Cómo tendría que traducirse eso? Que las investigaciones puedan avanzar. Que puedan avanzar para dar con el paradero de los 43 estudiantes, que haya indicios realmente de qué ocurrió”.