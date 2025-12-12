$!A 6 años de investigaciones, FGR apenas recupera 8% de los $7 mil millones desviados en la Estafa Maestra

Después de seis años de investigaciones por el desvío de 7 mil millones de pesos en La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) recuperó 62 millones de pesos de uno de los 70 convenios irregulares realizados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto significa apenas 8 por ciento del total de recursos públicos desviados en el sistema de corrupción revelado por Animal Político en 2018.

Se trata de un convenio ínfimo en comparación con el resto de contratos suscritos por la Sedesol, en los que se encuentran, por ejemplo, pagos por 698 millones de pesos para la supuesta adquisición de equipo y material de apoyo para la operación de promotores de la ruta Sin hambre; o 528 millones de pesos para la operación de ventanillas para el programa de Adultos Mayores.

Además, aun con la promesa del ex fiscal, Alejandro Gertz, de que la Estafa Maestra sería investigada como crimen organizado y ello derivaría en un mega proceso para hallar a los beneficiarios del sistema de corrupción en el que participó un centenar de funcionarios de 11 secretarías de Estado y 8 universidades públicas, ningún funcionario de alto rango ha sido procesado penalmente por el desvío de recursos; y solo han enjuiciado a funcionarios operativos.

Mientras que Rosario Robles, ex titular de Sedesol, nunca fue acusada del desvío, sino de un cargo administrativo, “ejercicio indebido de la función pública”, por no haber detenido la firma de convenios.

Aún cuando pasó tres años en prisión preventiva, la Fiscalía no investigó el destino de los miles de millones de pesos desviados durante su gestión en las dos dependencias donde fue secretaria (Sedesol y Sedatu).

Ahora, al iniciar la gestión de Ernestina Godoy en la FGR, se informó que la institución obtuvo la reparación del daño por 62 millones 877 mil 192 pesos en contra de dos ex funcionarios sentenciados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Los responsables fueron identificados como Ricardo “M” y José “M”. El primero se desempeñó como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el segundo como rector de la Universidad Intercultural del Estado de México.

La Fiscalía no detalló los supuestos servicios que debía cumplir la Universidad Intercultural del Estado de México, pero informó que ambos exservidores públicos suscribieron un convenio en el que se detectaron irregularidades, al subcontratar la totalidad de los servicios con empresas a un precio inferior, lo que provocó el daño a la hacienda pública federal por 62 millones de pesos.