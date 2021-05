A Abel Murrieta lo mataron por ser abogado o por ser candidato: Fiscalía de Sonora

Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme (Ciudad Obregón) por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y ex procurador estatal de Sonora, pudo haber sido asesinado por su profesión como abogado o por sus aspiraciones electorales, según lo informó Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“Resultado del procesamiento de la escena, así como los resultados de las pruebas forenses y de traza balística, permiten concluir que fue una ataque planeado y directo en contra del candidato”, indicó la Fiscalía sonorense en un comunicado.

“Se han definido dos líneas de investigación: una el ámbito de su profesión como abogado y la segunda relacionada con sus aspiraciones como candidato”, según lo indicó la Fiscalía estatal, la cual afirmó que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno tienen el compromiso de sumar esfuerzos para esclarecer el caso.

Además de castigar a los responsables, así como a coadyuvar en las acciones de investigación, operativos y apoyar con tecnología forense. Las corporaciones de seguridad se comprometieron, también, a observar el protocolo de protección a candidatas y candidatos en el contexto electoral en todo la entidad.

Asimismo, la FGJE de Sonora informó que se contará con la participación de representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE) en la Mesa de Seguridad que se llevará a cabo el próximo lunes 17 de mayo, para que den un diagnóstico de las amenazas contra los candidatos a distintos cargos de elección popular.

La Fiscalía sonorense indicó, que en dicho sentido, acordaron tener a los representantes electorales como invitados permanentes en la Mesa estatal, para el seguimiento diario de la estrategia de seguridad.

La Mesa de Seguridad estatal también realizará un análisis de los municipios donde se presente desplazamiento de la delincuencia organizada y en lo que se puedan presentar eventos delictivos contra de los candidatos.

‘PUEDO SER RESPONSABLE, PERO NO CULPABLE’, DICE AMLO DEL ASESINATO DE ABEL MURRIETA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, ayer viernes 14 de mayo, que, en el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Cajeme y ex procurador de Sonora, podrá “ser responsable, pero no culpable”.

“Primero, lamentar este hecho; realmente es muy triste que estas cosas sucedan. Enviar nuestro pésame a los familiares. Acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo; vamos a ayudar al Gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables”, agregó.

“Este es un tiempo, en efecto, difícil, por las campañas y los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos. Hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir haciendo”, dijo, durante su conferencia de prensa matutina.

“Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable”, dijo el mandatario nacional.

Ayer jueves 13 de mayo, ante el asesinato de su candidato a alcalde, la dirigencia nacional de MC responsabilizó al mandatario nacional, así como a Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, y a Pablo Mariscal Alvarado, alcalde de Ciudad Obregón, del asesinato de Murrieta Gutiérrez.

En conferencia de prensa virtual, Clemente Castañeda Hoelflich, coordinador nacional de MC, aseguró que el atentado contra el candidato a alcalde muestra que las autoridades de seguridad estatales y federales están rebasadas.

“Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda. No pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables no tienen efecto, además no les ayudan a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación en el país”, respondió el político tabasqueño.

EL ASESINATO DE ABEL MURRIETA

El candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme (Ciudad Obregón) por el partido MC y ex procurador estatal de Sonora, fue asesinado a balazos, minutos antes de las 17:00 horas del pasado jueves 13 de mayo, por sujetos desconocidos, cuando se encontraba en plena campaña electoral, en la intersección de las calles California y Guerrero, dónde se ubica una institución bancaria a las afueras de la Plaza Tutuli.

Según testigos citados por medios locales, el candidato recibió varios impactos de bala en pecho y cabeza, siendo auxiliado por paramédicos, sin embargo, falleció mientras lo trasladaban a urgencias de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La FGJE Sonora realiza operativo para dar con los responsables del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia de Sonora y candidato a la Alcaldía de Cajeme”, informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora, en su cuenta de la red social Twitter.

José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de MC, expresó que están a la espera de conocer la versión de los familiares sobre el atentado. “Abel Murrieta, un hombre honorable, con una trayectoria intachable y nuestro candidato en Cajeme, acaba de ser víctima de un atentado”, señaló en un tuit.

¿QUIÉN ERA ABEL MURRIETA?

Murrieta Gutiérrez fue Procurador General de Justicia en Sonora de 2004 a 2012, durante los sexenios de José Eduardo Robinson Bours Castelo (2003-2009) y de Guillermo Padrés Elías (2009-2015).

Después fue legislador local por el distrito de Cajeme, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 2012 al 2015. Asimismo, fungió como diputado federal, del 29 de agosto del 2015 al 29 de agosto del 2018.

Asimismo, fungió como abogado defensor de las víctimas de de la masacre de nueve miembros de las familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, en el municipio de Bavispe, en Sonora.