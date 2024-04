Claudia Sheinbaum afirmó que tanto a bancos, como a empresarios, les había ido durante lo que va del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la 87 Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), Sheinbaum fue cuestionada respecto a la polarización en el país.

“Sobre el tema de la polarización yo lo que he dicho es veamos cómo le ha ido a los bancos, les ha ido muy bien en estos seis años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos pero también de la situación económica del país”, respondió Sheinbaum.

“Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México, les ha ido bien. Y al mismo tiempo al que menos tiene le ha ido bien, antes la división social era mayor, ahora han disminuido las desigualdades y la pobreza”, abundó.

La candidata presidencial aseguró que una eventual reforma fiscal tendría que hacerse “por consenso”.

“Por lo pronto, no estamos pensando en una reforma fiscal, pero tendría que ser por consenso”, aclaró, además, prometió que habría “muy buenas relaciones” con el sector bancario, de ganar las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por otra parte, prometió que, de llegar a la Presidencia, respetaría la autonomía del Banco de México (Banxico) y buscaría no aumentar el déficit.

A pregunta del moderador, Sheinbaum se refirió a López Obrador como “un gran presidente y muy querido por el pueblo, que nos deja un gran legado”. Sin embargo evadió cuando la cuestionaron qué veía cuando miraba su cuenta de la red social TikTok. “A ver, mejor tocamos otros temas”, respondió.

“¿Cómo hacer para que México siga creciendo?”, preguntó la candidata presidencial, quien planteó impulsar 10 polos de bienestar, 100 parques industriales nuevos, y la consolidación de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Horas antes, Xóchitl Gálvez, advirtió que de continuar Morena en el poder, “se nos va a ir el nearshoring y va a valershoring, lo saben los empresarios y los inversionistas lo saben”.

Según el conglomerado multinacional canadiense Thomson Reuters, el ‘nearshoring’ es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante.

Recordando las amenazas de López Obrador en la Convención Bancaria del 2018, sobre un “tigre suelto”, que resultó ser “la jauría de la muerte”, Gálvez enfatizó que sin la participación del sector privado en subastas abiertas y competidas, no habría energía suficiente y barata.

“Despierten: se nos puede ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación, hay que sacudirnos el temor, porque el mundo no nos va a esperar”, insistió la senadora con licencia, quien también alertó del riesgo de regresar “al pasado” y aseguró que López Obrador y Morena odiaban a la clase media y a los aspiracionistas.

Gálvez no se manifestó en favor de emprender una eventual reforma fiscal, aunque dijo que no gastaría a lo “güey”. No obstante, propuso crear un “nuevo modelo” de negocio para la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con la intervención de la iniciativa privada, como está plasmado en la Constitución.

“Ese dinero tiene nombre y apellido, a lo mejor está en Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva, a lo mejor no sabe que tiene ese dinero, a lo mejor sigue cotizando ahora y se siente productivo”, dijo Gálvez, respecto a la propuesta de Morena, de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“La gente tendría que saber que tiene ese dinero, antes de que el gobierno lo tome, pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahora son los de 70 años y más, al rato, van a ser todos. Así es que defendamos las afores y defendamos las pensiones, porque es dinero privado, no es dinero del Gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros”, insistió la senadora con licencia.