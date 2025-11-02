A Carlos Manzo lo protegían 14 escoltas de la Guardia Nacional y municipales: Federación

El Gabinete de Seguridad federal informó que Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre en pleno Centro de dicha ciudad, pese a contar con vigilancia de al menos 14 elementos de la Guardia Nacional, además de personal de la Policía Municipal.

Durante una conferencia de prensa, el Secretaria de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló el número de elementos con los que se vigilaba la integridad del Presidente Municipal, quien había denunciado amenazas en varias ocasiones.

“La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de personal del Ejército, de la Guardia Nacional, le proporcionó al Alcalde de Uruapan protección, tanto en su seguridad personal como en el despliegue que hicimos para reforzar con tropas, cuando él lo llegó a solicitar”, afirmó el general.

“Les quiero comentar que el 10 de diciembre, en coordinación con el Alcalde Manzo Rodríguez, se le proporcionaron en apoyo como escoltas a seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional.

“Posteriormente, se reforzó y eso fue iniciativa del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, del estado de Michoacán, se reforzó esa escolta con ocho elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos y dos vehículos”, dijo el titular de Defensa.

Por su parte, Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, destacó que desde diciembre de 2024, Manzo Rodríguez contaba con protección, la cual le fue reforzada en mayo de 2025.

“No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del Alcalde. Quiero subrayar que Carlos Manzo, desde el mes de diciembre de 2024, contaba con protección asignada y, en mayo de este año, un reforzamiento adicional”, indicó.

“Su seguridad inmediata era proporcionada con personal de la Policía Municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales”.

Casi al mismo tiempo, entre reclamos a gritos de asistentes, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, militante de Morena, acudió al funeral del Alcalde de Uruapan.

Ramírez Bedolla descendió de una camioneta blanca escoltado por elementos de su equipo de seguridad y colaboradores, y caminó unos metros sobre la avenida Juárez, hasta entrar a la Funeraria San José.

Durante el trayecto, ciudadanos afuera de la funeraria comenzaron a gritarle que se retirara. “¡Fuera, fuera!”, corearon.

Pasaron poco más de cinco minutos y los gritos siguieron, de personas al interior de la funeraria.

“¡Fuera, fuera asesino!”, dijo una mujer. “¡Carlos, Gobernador!”, añadieron otros asistentes. “Hipócrita, mierda!”, arengó un hombre. El Mandatario estatal salió del inmueble y se marchó junto con su equipo de trabajo y seguridad.

En redes sociales, Ramírez Bedolla anunció su asistencia al funeral para expresar sus condolencias a la esposa y familiares de Manzo Rodríguez, de quien se refirió como su “amigo y compañero”.

“En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias”, escribió el Mandatario estatal.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”.