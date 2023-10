Ceci Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, criticó la renuncia de Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dejando sin resolver el problema de personas desaparecidas en México.

En su cuenta oficial, la buscadora aseguró que ella no sabe renunciar, pues se ha mantenido en la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos. De forma irónica le deseó suerte porque ya no estará en “ambientes sofocantes”.

“6623415616 tal y como lo dice mi identificación. Hasta hoy no encuentro a mis hijos, pero a diferencia del gobierno, yo no sé renunciar. Que le vaya bien señor Encinas, y qué bueno que ya no estará en estos ambientes, son muy sofocantes, pareciera uno estar bajo tierra, no?”, escribió.

La publicación de la activista se acompaña de un cartón del monero Magú, quien dibujó los pendientes que dejó Alejandro Encinas, uno de ellos el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Diferencias entre Ceci Flores, madre buscadora, y Alejandro Encinas

La crítica de la madre buscadora de Sonora al ex subsecretario Alejandro Encinas no ha sido la única, pues en ocasiones anteriores se ha pronunciado por la falta de atención de las autoridades.

En febrero de 2023, Ceci Flores acusó a Alejandro Encinas de “engañar a AMLO”, pues dijo que pese a lo que se comentó en una de las conferencias del presidente, las buscadoras no han recibido apoyos del gobierno.

Consideró que las declaraciones del presidente López Obrador son debido a que no está correctamente informando de las condiciones en las que las familias buscadoras continúan con su labor en el país.

“Está muy engañado por Encinas, porque ni busca ni apoya a las familias, ni las atiende, ni las escucha, ni siquiera se reúne con nadie, así es que desmiento rotundamente por mi parte y por mi colectivo lo que dijo el presidente el día de hoy por la mañana”, dijo.

En julio de 2023, Ceci Flores presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra Alejandro Encinas, por exponer información confidencial y revictimizarla.

La madre buscadora acusó al subsecretario de violar la ley.

“La Secretaría de Gobernación y Alejandro Encinas están acostumbrados a simular con las víctimas que en su dolor y desconocimiento de sus derechos, aceptan los engaños en el escritorio. Conmigo se toparon con pared. Con el mismo coraje con que agarro la pala no me detendré @lopezobrador_”, escribió.

Flores también acusó que mientras la subsecretaría argumentó que la activista fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que están al pendiente de sus necesidades, esto no es así, pues incluso no le responden.

Los pendientes de Encinas y los desaparecidos en México

Con algunos avances, pero sin explicaciones en torno al incumplimiento para convocar al Sistema Nacional de Búsqueda, así como explicar la metodología y detalles de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el ex subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas deja con su salida incertidumbre y dudas sobre la continuidad de diversas agendas.

Su separación del cargo, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, se da además en medio del proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que no ha estado exento de dudas sobre la idoneidad de los perfiles registrados.

Tras algunos avances que marcaron la gestión de Encinas –como el impulso a la CNB y al propio registro, el reconocimiento de casos pendientes en materia de derechos humanos y el liderazgo de comisiones de la verdad–, integrantes de la sociedad civil perciben con su salida un proceso regresivo y preocupación por instrumentos que quedaron formalizados por escrito, pero no operan de manera eficiente en la práctica.

La salida de Encinas se da a poco más de 50 días de la renuncia de Karla Quintana a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, por supuestas diferencias con el subsecretario en torno al proceso de actualización del Registro Nacional, a lo que ella se refirió como “los contextos actuales”.

En México se estima que hay 110 mil 931 personas desaparecidas y no localizadas hasta agosto de 2023, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Durante el sexenio de AMLO se han reportado 43 mil 703 casos.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que son cinco los estados que concentran el 60% de los casos de desapariciones.

Las entidades con más casos son: Jalisco con 15 mil 12 casos; Tamaulipas con 12 mil 924; Edomex con 11 mil 777 personas; Veracruz con 7 mil 416 y Nuevo León con 6 mil 295 casos.

El RNPDNO señaló que cerca del 60% de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas son menores de 35 años, en el caso de los hombres, el grupo etario con mayores desapariciones está entre los 20 y los 30 años y, en las mujeres, entre los 15 y los 25.