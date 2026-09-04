$!A esta generación le corresponde que avance tecnológico se convierta en bienestar para millones: Slim Domit

A esta generación le corresponde que el avance tecnológico se convierta en bienestar para millones de personas, manifestó Carlos Slim Domit en el encuentro México Siglo XXI que reúne a miles de estudiantes becarios de la Fundación Telmex Telcel. El presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, recordó que la tecnología no resuelve los problemas, pero las personas sí.

Destacó que los estudiantes reunidos representan una parte del talento y la esperanza de México, con jóvenes que no solo destacan por sus resultados académicos, sino por su compromiso. Slim Domit manifestó que esta época podría ser la más interesante, no por ser perfecta, pues hay enormes desafíos, sino ante la posibilidad de acceder a cualquier cosa en cualquier lugar. Expuso que durante miles de años, el conocimiento era un privilegio, y hoy, es posible llevar en el bolsillo la información, accesible para todos.