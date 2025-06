A la ‘4T’ no le fue mal, gobernará más población: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que a la coalición integrada por los partidos Morena, Verde y del Trabajo les hubiera ido mal en la elección llevada a cabo el día 1 de junio en Durango y Veracruz, ya que, según aseveró, la autodenominada “cuarta transformación” gobernaría más municipios y más población en dichos estados.

“Así que digan ‘¡qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz!’, pues no, ¿verdad?, se gobierna más población. Entonces toda esta cosa, hasta el Wall Street Journal, de que qué mal le había ido a la coalición, pues no, no le fue mal”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina presentó los resultados de los cómputos en las elecciones locales de Durango y Veracruz.

Destacó que, en Durango, la coalición de la autodenominada “cuarta transformación”, pasó de gobernar del 15 al 33 por ciento de la población, aunque perdió dos municipios en dicha entidad.

En el caso de Veracruz, según agregó, Morena, PVEM y PT pasarían de gobernar 103 a 112 municipios y el porcentaje de población gobernada aumentaría de 60 al 65 por ciento.

”¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena-PT-Verde o Morena solo, en algunos casos, salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05 por ciento de la población, es decir, son municipios más grandes, mientras que se gobernaba, antes de la elección, el 15.1 por ciento de la población de Durango. A partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

”El PRI-PAN, el PRIAN, gobernaba 84 por ciento de la población, ahora va a gobernar el 64.98 por ciento de la población. Y Movimiento Ciudadano [MC], de punto 0.9 a 1.97 por ciento. O sea que así que digan ‘que qué mal le fue a la coalición’, pues no tanto”, presumió.

”En Veracruz, los presidentes municipales duran cuatro años, por eso las cifras de 2021 y 2025. Entonces, si uno suma todos los partidos políticos de la coalición que me llevó a mí a la Presidencia de la República, en el 2021, Morena, PT, Verde, se gobernaban 103 municipios y 60.03 por ciento de la población”, destacó.

“Entonces, Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde, ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60 por ciento de la población y ahora van a gobernar 65 por ciento de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad? Sólo que ahora salieron, pues, aliados de manera distinta, pero finalmente son los tres partidos de la coalición”, insistió Sheinbaum Pardo.

”Tanto que han dicho, ¿no? PAN-PRI-PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2 por ciento de la población, pues ahora ganaron 57 y van a gobernar 17.7 por ciento de la población. ¿Qué pasó con MC, que tuvo más municipios? Pues, si se fijan, en realidad se llevó toda la suma de los partidos chiquitos que había antes, que ya no participaron en esta elección. Entonces, sí que digan qué mal le fue a la coalición Morena-Verde-PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad?”, subrayó.

El lunes, el diario estadounidense The Wall Street Journal consideró que Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, también tuvo la responsabilidad en la escasa participación de votantes de su movimiento político en la elección judicial, así como en los comicios estatales de Durango y Veracruz.

”El ex Presidente sentó las bases para las elecciones sin precedentes del domingo, donde se eligió a Jueces y Magistrados de la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], y dejó en manos de su hijo la tarea de llevarlo a cabo”, expresó el rotativo extranjero.

”Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena, fundado por su padre, supervisó la maquinaria política que movilizó a millones de votantes de la clase trabajadora para las elecciones del domingo. La decepcionante baja participación electoral también representa un revés para López Beltrán”, reseñó.

”Muchos mexicanos creen que el ascenso de López Beltrán representa el nacimiento de una nueva dinastía política mexicana. Se convirtió en el subdirector del partido en octubre [de 2024], el último día de la presidencia de su padre”, recordó el WSJ, en una nota titulada ‘Las elecciones judiciales de México ponen el foco en el hijo del expresidente’, firmada por los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez.