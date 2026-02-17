$!‘A Mazatlán le ha ido muy bien con el Carnaval’: Sheinbaum

“Un saludo a todos los mazatlecos y las mazatlecas, de allá es mi esposo”, expresó.

“Muy bien, ha ido muy bien, afortunadamente, mucha gente, nos reportaron que había un 80 por ciento de ocupación en Mazatlán y qué bueno, la verdad”, manifestó.

En una breve alusión a las fiestas, destacó que los hoteles han alcanzado una ocupación de hasta un 80 por ciento.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a Mazatlán le ha ido muy bien con el Carnaval.

El Carnaval de Mazatlán “¡Arriba la Tambora!” inició el 12 de febrero y terminará este 17 de febrero.

Inició con la coronación del Rey de la Alegría, Javier I, donde se presentó Edén Muñoz; el viernes se coronó a la Reina de los Juegos Florales, Mariana I, y tuvo como espectáculo el homenaje a Germán Lizárraga.

Para el sábado, la agenda inició con la coronación de la Reina del Carnaval Anahí I, y continuó con el concierto de Yuridia, la Quema del Mal Humor y el Combate Naval en Olas Altas.

El domingo se realizó el primer Desfile de Carnaval y el lunes se coronó a la Reina Infantil Eileen I y tuvo los conciertos de Lara Campos y Belinda, además de la presentación en Olas Altas de Julio Preciado y Amigos.

Para este martes cierran las actividades con el segundo Desfile de Carnaval, además de la fiesta en Olas Altas.

De acuerdo con datos difundidos el lunes por la mañana, la Secretaría de Turismo de Sinaloa indicó que el Carnaval de Mazatlán había registrado una afluencia de 741 mil personas y una derrama económica de mil 274 millones de pesos.

El Gobierno Municipal reportó que en las actividades del lunes, fueron más de 75 mil personas las que disfrutaron de las fiestas del Carnaval, más de 20 mil en el Estadio Teodoro Mariscal y más de 55 mil en la presentación de Julio Preciado y sus amigos.