A pesar de los 100 mil desaparecidos en México, AMLO desacredita a Comité de la ONU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la recomendación que realizó el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas de desmilitarizar al País.

El mandatario nacional también dijo que la Secretaría de Gobernación, a través de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, está atendiendo las recomendaciones del Comité de la ONU.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño aseguró que ningún organismo internacional pondrá a México “en el banquillo de los acusados”, mucho menos cuando su Gobierno está actuando con legalidad y humanismo, según afirmó.

“Esto hay que informarlo a la ONU porque ellos no vieron nada de los abusos que de cometían, crímenes de Estado durante el periodo neoliberal, hay que ponerlos al tanto que es otra realidad y lo está haciendo la Segob”, insistió el Presidente.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, qué pueden hacer, nada, inventar”, argumentó el político tabasqueño.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba el Ejército para reprimir o rematar heridos como se hacía en la época de [Felipe] Calderón [Hinojosa] o desaparecer a personas, ya no es ese tiempo, todo esto lo está aclarando Gobernación”, abundó.

“La [estrategia] la está llevando a cabo la Segob y el plan de búsqueda es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, trabajo y algo que es muy importante, honestidad, y desde luego no hay impunidad”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.