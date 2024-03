Según información del Instituto Nacional Electoral, los plazos de la campaña presidencial se llevarán a cabo del 1 de marzo al 29 de mayo del presente año. Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este lunes que México era el segundo país con la electricidad más barata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

López Obrador pidió a su equipo que proyectaran la imagen de una gráfica en la que se afirmaba que el costo de la luz en México era el “más barato” de los 38 países integrantes de la OCDE, sólo superado por Corea del Sur.

“Agregar nada más lo de la lámina, que es buena, del costo, lo que nos entregó del costo de la energía eléctrica en México, también es importante, es informativo, sobre el ‘¿Quién es quién en los precios?’, si lo tienen, el costo de energía eléctrica”, justificó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Es por lo de, nada más es esto, para que todos los mexicanos y esto ayuda mucho para el ‘¿Quién es quién en los precios?’”, detalló el mandatario nacional, mientras señalaba la gráfica titulada ‘México, segundo país con electricidad más barata de OCDE’.

Según el gráfico, el precio por kW/h en México, hasta febrero de 2024, era de 0.05 dólares y en Corea del Sur, 0.03. Mientras que los países con un precio apenas superior, eran España, Japón, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Estonia, donde el kW/h costaba 0.06 dólares.

Además, en la pantalla del Salón Tesorería del Palacio Nacional fue mostrada una gráfica con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respecto a los satisfactores de la población en diversos indicadores. Tras asegurar que, según él, los ciudadanos estaban felices y solo las cúpulas estaban molestas, también pidió mostrar el ‘Balance Anímico General’.

“Y de una vez lo de que los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México, porque a veces, como ahora es temporada especial, hay mucho enojo, ¿no? Y se piensa que la gente está de mal humor, no, no, no, eso es arriba, el pueblo está feliz, feliz, feliz”, insistió.

El domingo 3 de marzo, López Obrador difundió en sus diversas cuentas de las redes sociales, imágenes de visitas a hospitales en Puebla y Tlaxcala. Según un comunicado, un día antes estuvo en el Hospital General de Zona de Tula del IMSS en Tlaxcoapan, Hidalgo y el Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz.

Mientras que el día en que publicó las imágenes, fue al Hospital General de Zona San Alejandro del IMSS, en Puebla y a la Unidad de Hemodinamia, en el Hospital General Anselmo Cervantes, en Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala.

El 1 de marzo de 2024, el presidente dio lectura a un listado de criterios de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual se establecían los temas que López Obrador no debía abordar en su conferencia de prensa matutina, para evitar una violación a la ley.

En dicho listado se advertía que: “en cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de Gobierno, obra pública e, incluso, emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”.

El 27 de febrero de 2024, López Obrador anunció que a partir del viernes 1 de marzo del presente año, que comenzaban las campañas electorales, realizaría un recorrido por el país para supervisar las obras públicas. Pero, anunció que debido a la veda electoral, los eventos serían privados, sin público.

“A partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión”, expresó el mandatario nacional.

“Voy a estar en donde se están construyendo puentes, caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“A eso voy dedicarme y voy recorrer todo el país para seguir avanzando. El propósito es terminar todas las obras, no dejar nada en proceso, nada pendiente”, explicó el presidente, quien también enfatizó que sería respetuoso del proceso electoral, porque “nosotros no nos vamos a meter en las campañas, elecciones libres, como nunca en la historia de México”.