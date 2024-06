El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer el apoyo monetario a mujeres de entre 60 y 64 años, propuesto Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México, durante su campaña.

“Por ejemplo, la Presidenta electa Claudia Sheinbaum está hablando, y fue su compromiso, y ya va a enviar la iniciativa de reforma, bueno nos va a tocar a nosotros, pero es una propuesta de ella para que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años y no es nada más que se eleve a rango constitucional, sino que ya cuando ella entre, a más tardar a principios del año próximo, ya empieza este programa”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que el planteamiento de la virtual Presidenta electa sería incorporado en la misma reforma con la que se pretendía establecer en la Constitución, que la pensión para adultos mayores debería entregarse desde los 65 años y no desde los 68.

“Continúa el programa de apoyo a adultos mayores, porque también ya es un derecho. Ahí la reforma que se está proponiendo es que originalmente se estableció que se iba a entregar una pensión universal a los adultos mayores de 68 años. Y la verdad es que desde hace dos, tres años, se entrega a partir de los 65, porque comenzó con 68, universal, y 65 para comunidades indígenas”, detalló el Presidente.

“Por lo menos, se decidió que fuese 65 para todos. Sin embargo, en la Constitución quedó como 68 años. Entonces, se va a corregir, es decir, se va a modificar para que sea 65, y se va a agregar lo que propuso Claudia con las mujeres”, abundó López Obrador, quien también advirtió que no habrá cambios en su Gobierno, por lo que la nueva Administración continuaría atendiendo los pendientes.

“Es importante recordar que la continuidad con cambio va a ayudar mucho al País y sobre todo a la gente, porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es sólo ese joven, son millones, y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos”, indicó.

“Afortunadamente, el pueblo de México dijo no a eso y ya no van a gobernar ellos, va a seguir la transformación y quien va a gobernar tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los humillados, a los olvidados, eso es muy importante, porque si no iba a ser un retroceso, es regresar a atender sólo a una minoría y olvidarse de la gente”, añadió.