A puerta cerrada, senadores de Morena se reúnen con gabinete presidencial en su plenaria

Previo al inicio del periodo ordinario de sesiones y con la intención de definir la agenda legislativa de aquí a diciembre, el grupo parlamentario de Morena en el Senado inició su reunión plenaria en la que contempla reunirse con integrantes del gabinete presidencial.

Este mismo domingo, la bancada morenista elegirá al legislador que presidirá el siguiente año la Mesa Directiva de la Cámara Alta quien, de acuerdo con el coordinador morenista Ignacio Mier Velazco, deberá derivar de un consenso entre los integrantes de la bancada.

Poco antes de las 09:00 de la mañana llegó a la sede principal del Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sin dar declaraciones a la prensa, para su encuentro con sus compañeros de partido.