A un año del asesinato de Carlos Manzo, viuda dice ‘basta de tanta sangre derramada’

“No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos, ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán”, escribió.

En el texto, la Alcaldesa condenó los hechos de violencia en la entidad y los asesinatos de políticos en el País.

Al cumplirse un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Grecia Itzel Quiroz García, actual Presidenta Municipal de Uruapan, Michoacán, publicó este domingo un mensaje en redes sociales en memoria de quien fuera su pareja.

Manzo Rodríguez, quien fungía como Alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante la celebración del Festival de las Velas.

Su viuda se refirió a lo que ha representado para ella y sus hijos su ausencia a la hora de comer o al caminar por el centro del municipio.

“Tu sólo querías un mejor futuro para nuestros hijos y para todas las familias de México (...) extraño nuestras pláticas, extraño tus abrazos, tus besos, tu voz, puedo decir que es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida”, puntualizó.

Quiroz García mencionó además las aspiraciones políticas del Alcalde asesinado y afirmó que se mantendrá de pie en su honor.

“Fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor Presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor Presidente de México”, añadió.



Continúan las investigaciones del caso

Según la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía estatal, el móvil del homicidio fue una venganza por los operativos y las detenciones contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El pasado 16 de octubre, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto y encargado de despacho de la Fiscalía estatal, informó que la indagatoria llevaba 90 por ciento de avance y que no existía ningún indicio que apuntara a una posible responsabilidad de los morenistas Raúl Morón Orozco, Senador de la República; Leonel Godoy Rangel, Diputado federal; e Ignacio Campos Equihua, ex Alcalde de Uruapan, a quienes Manzo Rodríguez responsabilizó en vida en caso de que fuera asesinado.

El vicefiscal detalló que suman 33 personas detenidas, entre ellas el presunto autor intelectual, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, señalado como líder de “Los Rs”, una de las principales células del CJNG en Michoacán; y Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, presunto líder regional y segundo al mando de esa célula.

Una de las acciones que, según la investigación, motivó la respuesta del CJNG contra el Alcalde fue la detención, el 27 de agosto de 2025, de René Belmontes Aguilar, alias “El Rhino” o “El Chamuco”, presunto jefe de plaza de esa organización, a quien Manzo Rodríguez exhibió e insultó en una transmisión en vivo en Facebook que eliminó minutos después.

Vega Rodríguez adelantó que la Fiscalía estatal ejecutará más detenciones y recordó que existe una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército Mexicano y ex jefe de escoltas del Presidente Municipal asesinado, quien huyó de un operativo en el que fueron capturados siete de sus guardaespaldas.

La Fiscalía estatal mantiene la espera de que Rosa Alejandra Vargas Rauda, Secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, atienda un segundo citatorio para declarar ante el Ministerio Público.

Vargas Rauda es madre de Alejandro Flores Vargas, “El Macas”, uno de los siete escoltas detenidos, y tía de los hermanos Alexis y Christian Medina García, alias “El Brilloso” y “El Vikingo”, el primero identificado por la Fiscalía estatal como presunto líder regional del CJNG y acusado de filtrar información sobre la seguridad de Manzo Rodríguez, y el segundo como ex boxeador profesional presuntamente reclutado para operar la red de extorsiones a productores de aguacate.

Los tres fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 de “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.