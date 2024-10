Cinco cuerpos decapitados fueron abandonados sobre una carretera que conecta Ojuelos con San Luis, en el municipio de Ojuelos, en Jalisco.

Los hechos fueron registrados a las 7:05 horas de este domingo.

“A la base de la Guardia Nacional se recibió reporte donde indicaban que, sobre la cinta asfáltica de la carretera federal ruta 80, vía 2630, San Luis Potosí -San Juan de Los Lagos, en el municipio antes referido, se encontraban varias bolsas que aparentaban figura de silueta humana”, informó la Fiscalía de Jalisco.

Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonaron el área en espera de peritos forenses, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos.

Las fuerzas federales corroboraron el hallazgo de cinco cuerpos e informaron que todos corresponden al género masculino.

“Estaban envueltos en bolsas de plástico en color negro, vestían con pantalón, así como la localización de otra bolsa más que en su interior contenían al parecer, las cabezas de las víctimas que hasta el momento no se pudo especificar edades”, detalló la Fiscalía.

La institución añadió que un agente del Ministerio Público apoyado por la Policía de Investigación se hizo presente e inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía informó que investiga si el hecho de este domingo tiene relación con los bloqueos que se registraron en San Juan de los Lagos, cerca de las 18:00 horas del viernes.

La Guardia Nacional detalló sobre vehículos incendiados sobre la carretera Estatal 212 San Juan de Los Lagos -San Sebastián del Álamo.

“En total, se tuvo conocimiento de seis vehículos siniestrados, en los que se encuentran una camioneta pick up marca Cherokee, un automotor marca Ford tipo Chevy, un tractocamión marca Internacional, así como dos vehículos de la marca Nissan, tipo pick up, sin embargo, a uno de los autos no se le logró apreciar la marca”, informaron las autoridades.