Abandonan vehículo con al menos tres decapitados frente al Congreso de Guerrero

Un automóvil Nissan Sentra de color blanco con al menos tres cuerpos sin vida en su interior fue abandonado la mañana del 4 de junio de 2026 en la lateral del Bulevar Vicente Guerrero, en la parte trasera del Congreso del Estado de Guerrero, en Chilpancingo.

El hallazgo fue reportado poco antes de las 7:00 de la mañana.

Según las primeras observaciones en el lugar, los restos humanos se encontraban distribuidos en la cajuela y en los asientos traseros de la unidad.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, quienes realizaron el acordonamiento inicial de la zona.

Sin embargo, antes de que peritos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero intervinieran en la escena, agentes ministeriales amarraron el vehículo a una patrulla de la propia corporación y lo remolcaron.

Testigos del hecho señalaron que uno de los agentes abordó directamente el automóvil y sujetó el volante durante el traslado hacia las instalaciones de Servicios Periciales, ubicadas al sur de la ciudad.

El procedimiento generó cuestionamientos respecto a la preservación de indicios y la cadena de custodia, dado que los trabajos periciales correspondientes no se realizaron en el lugar del hallazgo.

Esta sería la tercera ocasión en que personal de la Fiscalía General del Estado traslada un vehículo con cuerpos en su interior antes de peritar la escena: el primer antecedente se registró con el automóvil en que fue asesinado el normalista Yanqui Kothan Gómez, trasladado al cuartel de la policía estatal; el segundo ocurrió con una camioneta abandonada en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde se encontraron 11 cadáveres de personas procedentes de la comunidad de Chautipán, que habían desaparecido en Quechultenango.

Al cierre de la edición, ninguna autoridad había emitido información oficial respecto al número exacto de víctimas ni sobre la identidad de los fallecidos.

La Fiscalía General del Estado continuaba con las diligencias al interior de sus instalaciones.