Abaten en Colima a ‘La Barquita’, presunto operador de ‘Los Mayos’ en esa región

Elementos de la Secretaría de Marina y policías estatales de Colima abatieron este 18 de marzo a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita” o “La Varquita”, identificado como jefe de pistoleros de un grupo delictivo de la región vinculado a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Los hechos se dieron durante una persecución registrada sobre el bulevar costero Miguel de la Madrid, en Manzanillo, Colima. Según reportes, en el enfrentamiento murieron varios hombres armados.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, Secretario de Seguridad Pública de Colima, confirmó la muerte de Zepeda Guzmán y su identidad como jefe de pistoleros de la organización criminal.

El operativo involucró a policías estatales y elementos de la Semar en un operativo de persecución que concluyó en dicho bulevar costero.

“Los Mayos” es la facción del Cártel de Sinaloa que respondía a Ismael “El Mayo” Zambada. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la organización gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia EU.

El Cártel de Sinaloa fue designado por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado.

El abatimiento de Zepeda Guzmán representa el golpe más reciente a la estructura operativa de “Los Mayos” en Colima, tras una cadena de detenciones que debilitaron al grupo en los meses previos.

El 26 de noviembre de 2025, la Semar confirmó la detención de Julio Alejandro “N”, alias “El Placas”, señalado como jefe de pistoleros y responsable de la distribución de drogas en Manzanillo, durante operativos desplegados bajo la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025, coordinados con la Fiscalía General de la República, la SSP del estado de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.

“El Placas” fue detenido junto con su hermano Osvaldo “N”; en la acción se aseguraron aproximadamente mil 282 gramos de presunta metanfetamina, 565 gramos de hierba seca con características de mariguana, una motocicleta, dos teléfonos celulares y 23 cartuchos útiles.

Semanas después de esa captura, la organización intentó consolidar una nueva presencia territorial en el estado. Durante la madrugada del 20 de enero pasado, “Los Mayos” desplegaron mantas en los municipios de Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar una alianza con “Los Mezcales”, conocidos también como Cártel Independiente de Colima.

Con esa alianza, “Los Mayos” abrieron un frente para confrontar al Cártel Jalisco Nueva Generación, principal rival de “Los Mezcales” en la región.

Este grupo operaba originalmente como una célula local subordinada al CJNG para mantener control territorial en Colima, en especial en el puerto de Manzanillo y municipios aledaños.

A principios de 2022, sus líderes desconocieron la autoridad de esa organización en medio de desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas de tráfico de drogas y el manejo de extorsiones. La ruptura desencadenó una ola de violencia en el estado que incluyó enfrentamientos armados, ejecuciones y mantas con amenazas mutuas.

En agosto de 2022, elementos de la Policía capitalina y del Ejército detuvieron a José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca” o “La Bestia”, líder de “Los Mezcales”, en la Ciudad de México.

El 28 de enero de 2026, la Semar detuvo a Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, señalado como presunto líder de “Los Mayos” en Sinaloa y jefe de plaza en la zona de Eldorado, en la localidad Tierra y Libertad Uno, municipio de Culiacán.

Según un comunicado de la Semar, Vizcarra Beltrán contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato y mantenía operaciones de producción y elaboración de drogas sintéticas en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. En el mismo operativo fue detenido Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, señalado como segundo al mando en las plazas de Quilá y Eldorado.

Las capturas de los hermanos Vizcarra Beltrán se sumaron a otras detenciones previas de operadores de “Los Mayos”. El 18 de enero de 2025, fuerzas federales aprehendieron en la sindicatura de Quilá, Sinaloa, a Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado como operador financiero de la organización, en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La guerra interna entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” se desató en 2024, tras la captura de “El Mayo” Zambada por autoridades estadounidenses, en una operación que el veterano capo denunció como una traición perpetrada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El conflicto armado generó meses de violencia extrema en Sinaloa y derivó en la detención de al menos 16 objetivos prioritarios de ambas facciones hasta principios de 2025.

Con la muerte de César Gabriel Zepeda Guzmán en Manzanillo, las autoridades federales y estatales acumularon una serie de golpes consecutivos a los mandos operativos de “Los Mayos” en Colima y Sinaloa, en el marco de la estrategia de seguridad coordinada por la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.