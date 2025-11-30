$!Abaten en Sinaloa a objetivo prioritario requerido por EU

“En Sinaloa se detuvo a dos integrantes de una célula delictiva, mientras que el líder, identificado como Pedro ‘N’, alias ‘Pichón’, fue neutralizado”, resume el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Aunque no precisaron lugar exacto, trascendió que dos domicilios fueron cateados en los municipios de Guasave y Ahome.

Un comunicado del Gabinete de Seguridad y un informe del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la red X, confirmaron los operativos.

La Secretaría de Marina abatió en Sinaloa a Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, requerido por una Corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con fentanilo y cocaína; y detuvo a otros dos civiles presuntamente pertenecientes a la facción de “El Chapo” Isidro.

Trascendió que elementos de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron dos cateos en domicilios asociados a Inzunza Coronel, alias “Pichón”, perteneciente a la facción de “El Chapo” Isidro.

“En Sinaloa, se detuvo a integrantes de la facción de ‘El Chapo’ Isidro’, Adelemo ‘N’ y Miguel ‘N’ y Pedro ‘N’, alias ‘Pichón’, quien fue neutralizado, los cuales se dedican a la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron inmuebles, laboratorios, armas de fuego, drogas terminadas, precursores químicos, así como infraestructura para la fabricación de sustancias ilícitas”, informa el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Adelemo “N”, alias “Lemu”, fue identificado como operador logístico; mientras que Miguel Ángel “N”, como sicario de la célula criminal, en tanto, Inzunza Coronel, líder de la célula.

En esta acción, informó la autoridad, se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo.

Además, trascendió que en los inmuebles cateados en Guasave y Ahome, se aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal por “narcoterrorismo” contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, ex líder del Cártel Beltrán Leyva; y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”.

La acusación señala que, por los delitos de narcoterrorismo, los Inzunza estarían sujetos a ser condenados a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares.